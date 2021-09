Togo: Le Gouvernement se barricade à nouveau derrière ses mesures restrictives

« Des mesures spécifiques feront l'objet d'annonces », c'est par ces mots que le Gouvernement prévenait les populations togolaises hier Jeudi au terme de son hebdomadaire Conseil des ministres, à la suite du point fait par le ministre de la Santé au travers d'une communication.

Et selon le compte rendu de ce Conseil des ministres, « la situation épidémiologique est alarmante et ne cesse de se dégrader ceci en raison de la présence majoritaire du variant delta dans notre pays. De plus, si le Grand Lomé reste l'épicentre de la pandémie, celle-ci n'épargne aucun district, avec des foyers présents dans des régions sanitaires de notre pays ». Il en veut pour preuve, le fait qu' « on dénombre 15 morts supplémentaires au cours de la première semaine de septembre. La plupart des victimes sont des personnes non vaccinées ».

Et aux points 20, 21 et 22 du document, indique-t-on que « face à cette situation, le gouvernement invite chacun à se ressaisir et à faire preuve de responsabilité en respectant strictement les mesures édictées et en adhérant massivement à la campagne de vaccination en cours », « il rappelle que les personnes qui ne respecteront pas les mesures sont passibles de sanctions prévues par les textes en vigueur. A cet égard, le Gouvernement demande aux forces de sécurité de faire preuve de pédagogie et de rigueur dans l'application stricte des mesures existantes », « chaque togolais doit prendre conscience de la gravité de la situation et des sacrifices qu'elle exige. Pour sa part, le gouvernement a instruit pour que des échanges se poursuivent avec les différentes catégories socio professionnelles afin de trouver les solutions idoines pour chaque secteur d'activité ».

Et bien dans la foulée de cette communication et du Conseil des ministres, voici ce qu'a décidé le Gouvernement togolais...