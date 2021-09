Togo: L'élaboration d'un budget supplémentaire et des ajustements nécessaires

Ouverte le 10 août 2021, tous les conseillers et adjoints au maire étaient au rendez-vous de cette session sous la présidence du maire de la commune Tône 1 , Gountante Yampoadeb et sous la supervision du secrétaire général de la préfecture de Tône, Pirénèwè Esso.

Au terme de ces assises, le budget de la commune de Tône 1, qui était voté en recettes et en dépenses à la somme de deux cent trente-sept millions six cent cinquante et un quatre cent soixante (237 651 460) francs CFA en début de la gestion 2021. L'exécution de ce budget à mi-parcours et les résultats des comptes administratifs et de gestion 2020, font obligation au maire d'élaborer un budget supplémentaire afin de faire les ajustements nécessaires en tenant compte des réalités.

Au titre de la situation financière au 30 juin 2021, sur une prévision de 187 600 000 f CFA de recettes, il a été recouvré jusqu'au 30 juin 2021 76 073 573 soit 40,55% et sur une prévision de 187 600 000 f CFA de dépenses, 67 578 043 f CFA ont été engagés. Pour ce qui concerne les investissements et équipement, sur une prévision de 50 051 460 f CFA, la mobilisation 30 juin 2021 se chiffre à 22 725 730 f CFA. Et sur une prévision de 50 051 460 f CFA de dépenses, 11 929 472 f CFA SOIT 23 ?83 % ont été engagés pour financer les travaux de réhabilitation du bloc administratif du marché central de Dapaong, le paiement de retenues de garantie des travaux les années passées, l'engagement pour l'acquisition d'un terrain à Sibortoti en vue de construire un abattoir moderne .

La situation globale du budget de la commune de Tône 1 se présente comme suit : sur une prévision de recettes globales de 267 651 460 f, 98 799 303 f ont été mobilisés et sur une prévision globale de dépenses de 237 651 460 f, 79 507 515 f ont été engagés. Le solde de la commune de Tône 1 à la date du 30 juin 2021 est de 19 291 788 f CFA.

A la cérémonie de clôture, le préfet de Tône, Yendoukoua Tchimbiadja a exhorté vivement le maire, ses adjoints et les conseillers à s'engager avec patriotisme pour se mettre au service de la population. Pour le préfet, l'heure n'est plus à la question d'appartenance politique, mais une question d'intérêt public.