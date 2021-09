Congo-Kinshasa: Avec les acteurs impliqués dans l'organisation - Jean-Michel Sama Lukonde évalue les préparatifs des Jeux de la francophonie

La République Démocratique du Congo abritera, en août 2022, la 9èmeédition des Jeux de la Francophonie. Ainsi, pour suivre personnellement le niveau d'avancement des préparatifs de ces Jeux dont le pays a le privilège d'organiser, le Premier Ministre et Chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé mardi 7 septembre 2021, à l'Hôtel du Gouvernement, une importante réunion d'évaluation à laquelle tous les acteurs impliqués ont pris part. Il s'agit de ministres sectoriels, d'experts membres du Comité national de Jeux de la Francophonie (CNJF) et d'experts de l'Ordre national des architectes de la RDC.

Le Directeur adjoint du Comité national des Jeux de la Francophonie en charge des questions technologiques et infrastructures a indiqué que les travaux préparatoires de la 9èmeédition avancent normalement. Tous les participants ont salué l'implication personnelle et l'accompagnement du Premier Ministre, Chef du Gouvernement dans la réussite de ces Jeux. « Les travaux avancent. Là, vous voyez que tout le monde a un visage radieux, c'est parce que la réunion s'est très bien passée. Nous avons surtout, au-delà de ce que le CNJF a accompli aujourd'hui, nous avons là assisté à la détermination et à la confirmation de son Excellence Monsieur le Premier Ministre dans cette volonté d'accompagnement pour que justement notre pays puisse vivre ces 9èmes Jeux de la Francophonie. Donc, tout se passe formidablement bien. Nous sommes positifs, nous sommes confiants par rapport à l'accompagnement du Gouvernement, ça a été dit. Le Premier Ministre a parlé en termes de jours. Lui à son tour va faire rapport au Chef de l'Etat. Donc, nous sommes heureux de ce qui a été dit ce soir. Croyons en notre Nation, croyons en notre ville, croyons en ces jeux », a déclaré Junior Biswese, Directeur adjoint du Comité national des Jeux de la Francophonie.

Se confiant à la presse, Pour sa part, le président de l'Ordre national des architectes de la RDC a exprimé la disponibilité de sa corporation à accompagner le Gouvernement pour que ces Jeux soient une réussite. « A ce jour, je pense que tout le monde va être rassuré et positif surtout l'engagement du Chef de l'Etat et techniquement la séance de travail qui a été faite au niveau du ministère des ITPR et l'accompagnement également du Ministre d'Etat personnellement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devra être rassuré que ces jeux vont effectivement avoir lieu parce que le chronogramme qui a été mis en place a tenu compte de tous les paramètres et du temps qui nous reste. En tant que Président de l'Ordre des architectes de la République Démocratique du Congo, nous avons comme rôle d'accompagner ces jeux avant, pendant et après. Notre rôle c'est aussi de faire à ce que la République ne puisse pas avoir des dérives », a déclaré Fiyou Ndondoboni Monkoso, le numéro 1 de l'Ordre national des architectes de la RDC.

Le Chef du Gouvernement va dresser un rapport au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état d'avancement des préparatifs de la 9èmeédition des Jeux de la Francophonie dont le pays a le privilège d'organiser. Toutes les batteries sont donc mises en marche pour que ces jeux soient une réussite totale pour la RDC.