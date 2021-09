Afrique: Choix des 12 lionnes pour l'Afrobasket féminin «Cameroun 2021» - Des techniciens relèvent un «dosage assez équilibré»

Des techniciens sénégalais sont en phase avec le sélectionneur national Moustapha Gaye qui a publié ce mercredi les 12 Lionnes qui défendront les couleurs du Sénégal à l'Afrobasket féminin qui démarre ce 17 septembre à Yaoundé au Cameroun. Raoul Toupane, directeur technique adjoint estime que ce groupe est «un dosage assez équilibré entre les anciennes, la génération intermédiaire et les nouvelles joueuses qui constituent l'avenir du basketball sénégalais».

«Nous avons un dosage assez équilibré. Entre les anciennes, Bintou Diémé, Mame Marie Sy, la capitaine et Oumou Khayri Sarr. Il y a une génération intermédiaire en l'occurrence Yacine Diop et Lena Niang et les toutes nouvelles joueuses qui sont à leur première campagne.

C'est Mame Maty Fall, Anne Françoise Diouf, Madjiguène Séne qui sont l'avenir du basketball sénégalais. Il existe aussi une bonne représentation du basketball local. C'est une liste assez équilibrée qui a été confectionnée par le DTN en plus d'être l'entraineur. Il est assisté par des compétences locales en l'occurrence le professeur El Hadji Diop, Khady Diop et Mborika Fall», a-t-il souligné.

Pour Malick Goudiaby, son collègue entraineur, le rajeunissement et l'intégration de sept nouvelles, l'Afrobasket constitue une belle option dans cette phase de reconstruction d'une solide équipe du Sénégal. «C'est une équipe qui est vraiment rajeunie. En un moment, il fallait mettre du sang neuf. Il y avait un élan de reconstruire de l'équipe autour de la jeunesse. La plupart des joueuses évoluent dans le championnat local et ce sont des joueuses que l'on connait et qui ont du talent. Maintenant, il faut qu'avec les anciennes qui étaient là et habituées à cette compétition, reconstruire une équipe du Sénégal très solide», apprécie-t-il.

Poursuivant son propos, le coach du Sénégal des moins des 18 ans soutient que l'équipe du Sénégal sera toutefois très attendu. «Le Sénégal sera très attendu parce qu'il fait partie des nations la plus titrées. Et quelle que soit l'équipe que l'on amènera, on l'attendra au sommet, à la finale et pour ramener le trophée. Maintenant, le coach des Lionnes a raison de dire qu'il ne faudrait pas se tromper d'objectifs, vu qu'il y a un réaménagement et que de nouvelles viennent d'intégrer l'effectif. Il faudra être patient et il faut du temps. Il n'y a pas de temps à l'apprentissage et il faut apprendre vite et aller le plus loin dans la compétition», relève-t-il.

Onze fois sacrées championnes d'Afrique, les Lionnes ont terminé à la deuxième place aux Afrobasket disputés respectivement à Bamako en 2017 et à Dakar en 2019. Pour cette 25ème édition, les Lionnes, on le rappelle, figurent dans le groupe C en compagnie de la Guinée et de l'Egypte.