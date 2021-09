Afrique: Trois musiciens chantent pour le retour des enfants à l'école au Sahel

Safiath, Alif Naaba et Vieux Farka Touré ont sorti jeudi une chanson intitulée « Je veux retourner à l'école ». Cette initiative de l'ONG Save the Children vise à mobiliser les gouvernements pour qu'ils s'engagent à sécuriser les établissements scolaires, devenus des cibles prioritaires pour les groupes terroristes dans le Sahel. Plus de 700 000 enfants de cette région ne retrouveront pas les chemins de l'école à la rentrée.

Derrière les voix des artistes, les chœurs de dizaines d'enfants aujourd'hui privés d'éducation. En raison de l'épidémie de Covid-19, l'enregistrement de cette chanson a dû se faire séparément. Mais pour Alif Naaba, musicien, il était crucial que l'on entende ces voix d'enfants. « C'est leur message que nous essayons de porter. Nous espérons aussi que les autorités se lèvent et sortent de leur armure et qu'ils décident de prendre leur bâton de pèlerin pour trouver des solutions adéquates pour que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école. »

La Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tous signé la déclaration des Nations unies pour la sécurité dans les écoles. Pour autant, la situation ne fait que se dégrader. « Avec 2,3 millions d'enfants ayant besoin d'une assistance en matière d'éducation en situation d'urgence en 2020, les trois pays sont parmi les dix pires endroits au monde pour être un enfant, souligne Emmanuel Dori, responsable régional du plaidoyer humanitaire pour Save the Children. Nous avons plus de 430 attaques contre l'éducation qui sont enregistrées à ce jour. Nous avons plus de 3 864 écoles fermées. Cette situation prive plus de 700 000 enfants de leur éducation dans ces trois pays. »

Pour sauver une génération au Sahel, les bailleurs devraient investir plus de 200 millions de dollars. Aujourd'hui, environ 6% de cette somme ont été mobilisés.