Sénégal: Coalition autour de la candidature de Mamadou Ndione - L'APR de Diass porte son choix sur le DG du Cosec

La grande coalition de l'APR de la commune de Diass autour de la candidature de Mamadou Ndione, DG du COSEC a fait face à la presse hier, jeudi 9 septembre à Diass. A cette occasion, la coalition a présenté le bilan de l'enrôlement sur la révision exceptionnelle sur les listes électorale. Par ailleurs, elle a annoncé son choix de porter le DG du COSEC comme candidat aux élections locales pour la commune de Diass.

L 'occasion de la révision des listes électorales a permis au comité mis en place par la grande coalition autour de la candidature de Mamadou Ndione de faire un travail qui a réuni plus de cinquante volontaires au niveau des villages et quartiers de la commune, a déclaré Ousmane Diouf représentant titulaire de l'Apr à la commission de révision sur les listes électorales. Poursuivant ces propos, M. Diouf ajoute, «Aujourd'hui, à l'- heure du bilan de cette période de révision exceptionnelle, avec 3 511 enrôlements dont 2 153 nouvelles inscriptions et 1 358 changements d'adresses, la commune de Diass a enregistré une évolution de plus de 21,70% de son électorat de 2019 qui était de 16 180 inscrits».

Par ailleurs, il a révélé «c'est grâce à une organisation inspirée par le logisticien Mamadou Ndione que nous avons très majoritairement aidé à l'enrôlement notamment des jeunes et des femmes de notre commune pour atteindre ce record dans l'évolution de l'électorat de Diass. Ainsi, c'est de remercier les jeunes, les femmes et les adultes qui ensemble, dans la bonne humeur ont tout fait pour que la commune de Diass ait un électorat digne et respectable», a souligné Ousmane Diouf et de faire savoir «au soir du 23 janvier 2022, les filles et fils de la localité feront le choix souverain de Mamadou Ndione sur qui, plus de 80% de la population communale fonde beaucoup d'espoir». Ce qui fait que Mamadou Ndione a la légitimité politique pour avoir été le «premier collecteur» de Benno Bok Yaakar en 2019 avec 70% des parrainages de Diass remis à feu le Président Ousmane Tanor Dieng, Coordonnateur régional du pôle Thiès.

En plus de cet indicateur essentiel, précisent les membres de la coalition, «Mamadou Ndione DG du COSEC qui présente un profil académique et professionnel largement suffisant a déjà fini de recueillir le soutien agissant de plusieurs acteurs politiques les plus en vue de l'APR à Diass comme Abdourahmane Niang Conseiller municipal mais également celui des responsables des autres partis politiques de la commune de Diass, en l'occurrence, PS, Bes Du Nakk, "PS Khalifiste, PDS, Pastef et Rewmi.

Et tant d'autres cadres et personnalités au niveau de tous les villages de la commune». «Nous rappelons que notre belle équipe qui n'est pas fermée, a pour socle Benno Bok Yaakar et demeure ouverte à tous les segments de la commune de Diass pour ensemble relever le défi du développement endogène au profit des populations. Par conséquent, les résultats de cette phase de révision marquée par une augmentation de plus de 21,70% du fichier électoral de la commune constituent un signe d'engagement des jeunes, des femmes et des adultes pour un vrai changement dynamique dans la conduite des affaires communales. Et pour relever ce défi, la jeunesse, les femmes et les adultes sont tous fins prêts au décollage avec une belle équipe autour du Directeur général du COSEC Mamadou Ndione», ont conclu les membres de la coalition autour de la candidature de Mamadou Ndione.