Sénégal: Entrée en vigueur du Senegal Power Compact du Millennium challenge corporation - 350 milliards de F Cfa pour renforcer le secteur de l'électricité

Le Président de la République Macky Sall a présidé hier, jeudi 9 septembre la cérémonie officielle d'entrée en vigueur du Sénégal Power Compact en présence de l'Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique au Sénégal Dr Tulinabo S. Mushingi et du Directeur Général par intérim de la Millennium Challenge Corporation (MCC) Mahmoud Bah. D'une durée de 5 ans, ce programme d'un coût global de 350 milliards Fcfa, sera mis en œuvre par le Millennium Challenge Account-Sénégal II (MCA-Sénégal II)

Le Sénégal power compact du millennium challenge corporation a été officiellement lancé par le Président de la République, Macky Sall hier, jeudi 9 septembre au Palais de la République. Ce Compact comprend un investissement d'environ 320 milliards de francs CFA du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et 30 milliards de francs CFA du Gouvernement du Sénégal.

Ce nouveau programme est entièrement dédié au secteur de l'électricité. Il vise à réduire la pauvreté au Sénégal à travers le renforcement du secteur de l'électricité, l'amélioration de la fiabilité, l'élargissement de l'accès à l'électricité, notamment en zones rurales et péri-urbaines et la mise en place d'un cadre réglementaire propice au développement, à l'amélioration des performances et à la viabilité financière du secteur de l'électricité au Sénégal. «La mise en œuvre de second compact va améliorer sensiblement nos performances en matière de fourniture d'électricité et à relever le taux d'accès en milieu rural et péri-urbain.

Concrètement, ce compact à travers ses trois composantes va permettre de moderniser le réseau de transport de Senelec, accroitre l'accès à l'électricité et contribuer au renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'électricité grâce aux réformes qui seront engagées. Au total, c'est plus de 12 millions de Sénégalais qui seront impactés par ce projet dont 1 million 800 mille qui pourront accéder à l'électricité, contribuant d'une façon déterminante à mon objectif d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025», a fait savoir Macky Sall.

L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo S. Mushingi a informé que ce compact comprend des investissements dans les infrastructures électriques, une réforme institutionnelle dans la gouvernance, la réglementation et l'exploitation, pour un secteur de l'énergie durable et moderne, au bénéfice du Sénégal d'aujourd'hui et de demain.

Pour rappel, le premier Compact du MCC, entre les deux gouvernements, clôturé en septembre 2015, était doté d'une enveloppe de 300 milliards de FCFA. Il a stimulé la croissance économique à travers la libération du potentiel de la productivité agricole du pays et l'élargissement de l'accès aux marchés et aux services. Les projets du Compact I portaient sur des investissements stratégiques dans les réseaux routiers et les systèmes d'irrigation dans la vallée du fleuve Sénégal au Nord et en Casamance au Sud.