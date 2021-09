Sénégal: Chantiers du BTP - 800 emplois d'Ecotra menacés

Les travailleurs de l'entreprise de Btp Ecotra ont tenu un sit-in dans les locaux de leur entreprise pour exprimer leur amertume devant la situation que vit leur entreprise. Celle-ci qui serait écartée des marchée publics, court derrière l'exécution d'une décision de justice qui lui est favorable sur les travaux de la boucle de Kalounayes

Après les avocats de la société, ce sont les travailleurs qui sont montés au créneau pour défendre leur outil de travail et leurs emplois qu'ils disent menacés par des gens tapis dans l'administration et qui cherchent à asphyxier l'entreprise. Ils ont arboré des brassards rouges pour dénoncer la situation de précarité dans laquelle ils sont plongés avec deux mois de retards de salaires et un déficit de prise en charge. Ces travailleurs indexent des autorités de l'Ageroute qui feraient de l'ostracisme à leur entreprise dans les procédures de passation des marchés publics. En effet, ces travailleurs pensent que ce sont des responsables de l'agence chargés de réaliser les routes qui ont décidé de les exclure de tous les marchés. Pire, ils accusent ces autorités de refuser d'exécuter une décision de justice qui leur avait donné gain de cause dans le marché des travaux de la boucle des Kalounayes.

En effet, l'entreprise avait gagné le marché avant que celui-ci ne lui soit retiré sur une réclamation du bailleur qui avait émis des réserves quant aux capacités de la société à exécuter ces travaux. C'est ainsi que suites judiciaires ont été engagées dans ce dossier au niveau de la chambre administrative de la cour suprême. Celle-ci, après avoir statué, a annulé la décision Comité de règlement des différends (CRD) qui avait rejeté le recours de la société Ecotra SA contre l'attribution provisoire du marché des travaux de la boucle des Kalounayes. Aujourd'hui, malgré cet avis favorable de la cour suprême, la société court toujours derrière la concrétisation de cette décision. Au contraire, au lieu de cela, non seulement l'entreprise n'a pas été rétablie dans ses droits, mais elle se sent systématiquement écartée des grands marchés de travaux publics. «Nous sommes ici pour exprimer un cri de cœur et faire appel à l'opinion nationale et internationale, sur cette situation désastreuse que nous sommes en train de vivre... Car, nous avons constaté depuis quelques temps, qu'on nous écarte pratiquement sur tous les appels d'offres.

Pour preuves, on a le marché de la boucle de Kalounayes, la cour suprême a déjà tranché et depuis lors nous peinons à retrouver nos droits. Ce qui n'est pas normal du tout et nous le déplorons», a souligné El Hadji Malick Ndiaye un des employés. Ces travailleurs dénoncent également la part belle faite aux entreprises étrangères qui font finalement de la sous-traitance avec les entreprises nationales de BTP. Pourtant, l'argument qui leur est souvent opposé pour cela est qu'elles ne sont pas outillées, ni solides financièrement pour ce genre de travaux. Un argument qui ne tient pas de l'avis du porte-parole des travailleurs. «Nous avons le matériel requis et cette main-d'œuvre jeune. On a vu pas mal d'entreprises étrangères qui font vivre à des Sénégalais des conditions inhumaines, ce qui n'est pas normal du tout», a-t-il déclaré. Les travailleurs interpellent le Chef de l'Etat pour qu'il les aide à sauvegarder leurs emplois. Si les choses ne changent pas «ce sont 800 emplois qui vont disparaître» au moment où disent-ils «le chef de l'Etat promeut une politique de l'emploi des jeunes». «Plus de 800 employés sont aujourd'hui dans l'incertitude et menacés ...

Vous êtes déjà dans une politique pour l'emploi des jeunes, nous avons déjà des emplois, s'il vous plaît aidez-nous à conserver nos emplois, on ne veut pas les perdre, sinon vous allez créer d'autres chômeurs et ce qui va créer d'autres problèmes dans la société», lancent les travailleurs au chef de l'Etat. Très remontés, ils menacent d'aller plus loin dans leur lutte et se disent même prêts à y laisser leurs vies. «S'il faut descendre sur le terrain, nous le ferons et nous sommes prêts à y laisser des vies. Parce qu'ECOTRA nous devons la conserver, la rendre pérenne», a lancé El hadji Malick Ndiaye.

WORE NDOYE