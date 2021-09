Sénégal: Vers la mise en place d'un collectif consultatif pour aider l'Etat dans la prise de décision

Dakar — Des experts en santé du Sénégal et de la diaspora se sont constitués en collectif pour mettre en place un groupe scientifique consultatif indépendant, afin d'aider les autorités sénégalaises dans la prise de décision contre la pandémie à Covid19, a appris l'APS lors d'une rencontre virtuelle tenue jeudi via la plateforme zoom.

Les membres de ce collectif dénommé "Collectif des experts en santé en appui à la riposte à la Covid19" (Collectif Covid19) sont constitués en majorité de professeurs et docteurs en médecine et pharmacie et de socio-anthropologues.

Selon un texte reçu du Conseil National de Lutte contre le sida (CNLS), partie prenante, l'augmentation de la morbidité et de la mortalité constatée lors de la 3éme vague de l'épidémie de Covid-19 risque de faire payer un lourd tribut à notre pays.

Une situation qui risque de se poursuivre et de se renouveler comme en atteste la situation dans de nombreux pays en proie à une quatrième vague, relève encore le texte, pour justifier la mise en place de ce collectif composé de volontaires.

Pour le professeur Issakha Diallo, modérateur de la rencontre qui avait pour objectif de présenter et partager les réalisations dudit collectif, "la vision de ce collectif est axée sur la stratégie pour élargir notre champ d'action".

"Nous devrions apporter une assistance plus rapprochée à nos gouvernants et cela passe par la coopération internationale en matière de santé" a-t-il expliqué, précisant que la plupart des orientations stratégiques et politiques nous viennent de l'extérieur.

A l'en croire, la gouvernance en matière de santé est un des défis extrêmement importants de nos systèmes de santé et quand les urgences apparaissent, se pose le problème de coordination, de planification, d'organisation, d'allocation de ressources et de choix de priorités.

Aussi, faudrait-t-il que "les scientifiques sénégalais constituent une sorte de filtre pour apprécier la pertinence, l'adéquation de cette coopération pour pouvoir donner des conseils".

"Je pense que dans le partenariat national et international, nous avons déjà des collègues qui travaillent à l'international et ils pourraient nous aider à mieux donner des conseils à nos gouvernants sur les orientations de ce qui nous viennent de l'extérieur" a-t-il précisé.

Dans les discussions, il est ressorti que le collectif va s'atteler à produire une rédaction de procédures d'élaboration des avis et notes techniques, mais aussi à la rédaction d'avis sur l'élargissement et la décentralisation des tests de diagnostic.

Il en est de même pour la rédaction d'avis sur la communication contre la Covid19, sur les vaccins anti Covid-19, sur la préparation d'une éventuelle 4-ème vague et sur l'organisation des soins (... ).

A termes, a confié pour sa part le professeur Ndèye Coumba Kane Touré, enseignante et chercheure en biologie moléculaire, le collectif veut accompagner le gouvernement du Sénégal pour mettre en œuvre une feuille de route, afin de doter le pays d'un Conseil national pour la santé publique.

"Ou même une Haute autorité de la santé pour un système de santé résilient et pérenne capable de faire face aux risques liés aux épidémies émergentes et autres urgences sanitaires", a-t-elle dit avant de suggérer de renforcer la mutualisation de tout ce qui sera fait particulièrement avec les sociétés savantes.

"Nous ne sommes pas au niveau opérationnel, ne décidons pas, nous ne faisons que donner des avis et laisser au gouvernement le soin d'évaluer et de juger de la pertinence de les mettre en œuvre ou pas", a précisé professeur Kane, par ailleurs recteur de l'université de Kaolack.