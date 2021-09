Congo-Brazzaville: Musique - Jus d'orange se produit à Pointe-Noire

Originaire de la ville de Brazzaville, l'artiste musicien a livré, le 9 septembre au quartier Thystère, dans le quatrième arrondissement de la ville, un concert de taille qui a laissé plus d'une personne dans l'émotion.

Jeune artiste au talent immense, Jus d'orange aime se jouer de la rumba qu' il bouscule, taquine, enrobe de subtiles rencontres musicales, la réchauffe de sa voix sensuelle et de son souffle magique laissant exploser un cocktail d'émotion. Au cours du concert organisé sous forme d'une "battle" de chants entre lui et DJ Prince la boude, fils du terroir, la population du quatier Thystère a vite compris de quoi le Brazzavillois en était capable.

Comme un dauphin dans l'eau, il a dévoilé son côté glamour, caressant le micro pour y apposer sa voix de velours. Sa musique regroupe les sonorités de la tradition congolaise, un vrai mélange des rythmiques de Kingoli, d'Engonza et de la rumba congolaise.

Pendant ce concert, les deux artistes ont interprété des chansons de leur choix. À l'issue de la prestation, le public a voté à travers des ovations et dit qui l'a remporté.

Comme prévu et selon l'expression consacrée, les absents ont eu tort de ne pas avoir pris part au concert de l'artiste musicien Jus d'orange. Face à au public d'une centaine de personnes, pratiquement sans grande sono et sans accompagnateur, il a su magnifiquement interpréter de la plus belle des façons ses morceaux. Il a fait chanter et épater le public sublimé par sa puissante et superbe voix, ses chansons ayant été reprises en chœur.

La musique de Jus d'orange a provoqué des moments de communion et de partage, source d'émotions fortes pour certains et pour d'autres un moment inoubliable. Notons que l'artiste se produira dans quelques jours au Festival international de musique et des arts, du 17 au 20 septembre, à Pointe-Noire. Cette prestation lui a donc permis de jauger la température du public ponténégrin.