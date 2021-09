Congo-Brazzaville: Santé - La septicémie peu connue

Due à de nombreux microbes se trouvant dans la circulation sanguine et comparable à un empoisonnement, la maladie se manifeste par une infection généralisée. Célébrée le 13 septembre de chaque année, elle touche près de trente millions de personnes et causerait la mort de près de quatre à six millions d'autres.

La journée du 13 septembre a été dédiée à la commémoration de la septicémie, une maladie qui touche plusieurs personnes à travers la planète terre. Mais interrogés sur cette maladie, de nombreux habitnts de Pointe-Noire se disent surpris, n'ayant jamais entendu parler ni d'elle, ni de la journée qui lui est dédiée sur le plan mondial. « La septicémie, c'est ma première fois d'entendre ce nom. Quoi, c'est la maladie du sommeil ? Demandez aux autres vendeurs, peut-être, ils la connaissent, quant à moi, aucune idée », a laissé entendre une vendeuse au marché OCH.

Peu connue par les habitants de la ville océane, la septicémie se manifeste par une infection généralisée, responsable d'une fièvre élevée, d'une fatigue majeure, souvent associée à une accélération du rythme cardiaque et respiratoire. Ainsi donc, la Journée mondiale contre la septicémie a pour but de sensibiliser le grand public et les décideurs à ce problème majeur de santé publique, et d'aider à la mise en place d'une recherche à la hauteur des enjeux identifiés. Le « sepsis » désigne les conséquences néfastes sur les fonctions vitales, des infections graves qui provoquent une mortalité très élevée en dépit des avancées de la médecine. On parle de septicémie lorsque les agents pathogènes se retrouvent dans la circulation sanguine, pensant parfois à un empoisonnement sanguin.

Le sepsis est un réel problème de santé publique qui s'illustre par un nombre d'hospitalisations qui a presque doublé ces dix dernières années, dans de nombreux pays dits "avancés". Et la mortalité due au sepsis est équivalente à celle due à l'infarctus du myocarde.

Même si cette maladie touche essentiellement les personnes âgées dans les pays développés, le « sepsis » touche aussi de nombreux nouveau-nés et est la deuxième source de décès après les hémorragies des femmes ayant accouché. La résistance accrue des bactéries aux antibiotiques, le manque de tests de diagnostic rapide et précis, les coûts des traitements ainsi que les conséquences neurologiques chez les survivants indiquent que des efforts soutenus doivent être consentis pour la combattre.

Notons que pour prévenir une septicémie, il convient de veiller sur l'infection des plaies en utilisant surtout un antiseptique tel que l'eau oxygénée ou de l'alcool médical.