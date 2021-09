Ile Maurice: Manifestation des «Avengers» - Le Rassemblement mauricien confirme sa présence, la réponse du PMSD attendue

On en sait un peu plus sur la manifestation des avocats dits «Avengers», prévue le 16 octobre à travers l'île. Événement mis en place après les évolutions dans l'affaire Kistnen, au sujet de laquelle, rappelons-le, les avocats ont remis les noms de deux personnes suspectées d'être derrière ce meurtre à la police dans le but de les aider dans l'enquête. Selon Me Rama Valayden, l'une d'entre elles a déjà quitté Maurice en décembre dernier pour la Hollande. Tous ces retournements de situation ont poussé les «Avengers» à organiser cette manifestation silencieuse et pacifique, le 16 octobre, de 12 heures à 12 h 30, à travers l'île.

«Ce sera une manifestation où les citoyens seront invités à s'organiser dans leurs régions en groupe de 10 munis du quadricolore mauricien. Ils ne pourront pas crier ou chanter comme à l'accoutumée, mais, bien sûr, ils pourront dessiner des caricatures ou se munir de pancartes. Chacun sera invité à protester contre toute forme d'injustice qu'il souhaite dans le silence. Ce sera symbolique car il n'y aura aucun cri», explique Anoup Goodary, membre des «Avengers».

Il précise que la manifestation ne se tiendra pas uniquement à Maurice mais également dans les autres îles, notamment Rodrigues et Agalega. «Les citoyens qui participent à cette manifestation pourront aussi faire des vidéos en direct de leurs témoignages sur Facebook ou publier des photos sur les réseaux. Le but est de rendre cet événement visible à travers l'île.»

Rappelons que les «Avengers» ont entamé une série de visites pour rencontrer des organisations non gouvernementales et des partis politiques pour qu'ils se joignent à eux dans ce combat. Le parti Rassemblement mauricien (RM) de Nando Bodha a déjà confirmé sa présence le 16 octobre. Hier après-midi, Me Rouben Mooroongapillay a rencontré le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, pour qu'il participe à la manifestation.