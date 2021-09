Sénégal: Accusé de viols, Benjamin Mendy reste en prison !

Accusé de viols, Benjamin Mendy reste en prison jusqu'à la date de son procès, fixée au 24 janvier prochain.

Benjamin Mendy reste en prison jusqu'à nouvel ordre ! Depuis son arrestation le 26 août dernier, il est incarcéré à la prison HMP Altcourse de Liverpool. Le défenseur français évoluant à Manchester City est inculpé de quatre viols et d'une agression sexuelle. L'international français sera jugé le 24 janvier, son procès durera 2 semaines et demi selon la presse locale. Une audience préliminaire a été fixée le 15 novembre prochain afin qu'il plaide coupable... ou non.

Le joueur de 27 ans est accusé d'avoir agressé trois femmes à son domicile du Cheshire entre octobre 2020 et août 2021. Si Benjamin Mendy est déclaré coupable, on ne devrait évidemment plus jamais le revoir sur un terrain de football.