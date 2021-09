Angola: Le pays préside la session du Comité des ambassadeurs de l'ACP

Luanda — Le président du Comité des ambassadeurs de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), Mário de Azevedo Constantino, a présidé, jeudi, une session extraordinaire de l'organisation qu'il dirige.

Dans un communiqué, l'organisation mentionne que la session, qui s'est tenue à Bruxelles, a été assistée par le président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Emalo, qui effectue une visite de travail en Belgique.

Dans son discours de bienvenue, l'ambassadeur Mário de Azevedo Constantino a souligné, entre autres aspects, la mise en œuvre du nouveau partenariat dans l'économie et les initiatives de relance dans le post-Covid-19.

Selon Mário de Azevedo Constantino, la visite du président Umaro Sissoco Embalo coïncide avec une période importante de la vie de l'Organisation, qui travaille à la mise en œuvre des dispositions de l'Accord de Georgetown révisé et, en même temps, à l'amélioration de la coopération interrégionale.

Pour le président du Comité des ambassadeurs, suite à la signature du nouvel accord de partenariat ACP-Union européenne (UE), l'organisation s'emploie à créer les structures et mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre.

Selon le diplomate angolais, le nouvel accord ouvre un espace de coopération avec l'UE et oblige les pays de l'organisation à mettre en pratique les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité, ce qui ajoute de la valeur aux relations intra-ACP.

Le président du Comité des ambassadeurs a fait valoir que le nouvel accord renforcerait les agendas continentaux et régionaux, tels que l'Agenda 2063 en Afrique, et contribuerait à l'approfondissement et à l'élargissement de l'intégration régionale dans les Caraïbes et le Pacifique.

La République d'Angola a assumé le 1er août, et pour une durée de six mois, la présidence du Comité des ambassadeurs et du Conseil des ministres des ACP.