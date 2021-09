Congo-Kinshasa: D'abord prévue à Dakar, Kinshasa arrache l'organisation du FIED 2021

Alors que Dakar, capital du Sénégal, s'apprêtait à recevoir l'organisation du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques 2021, FIED, finalement l'honneur a été faite par le Président de la République sénégalais Macky Sall de remettre ladite organisation à la République Démocratique du Congo. Sa motivation vient du fait que la présidence de l'Union Africaine est actuellement dirigée par la RDC à travers son Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi. D'où, du 14 au 16 décembre 2021, Kinshasa étincellera sous les flammes de cet important rendez-vous d'affaires des femmes entreprenantes de plusieurs pays africains.

"Accélérer la dynamique de la ZLECAF, Zone de Libre Echange Continentale Africaine, avec la contribution active des femmes entreprenantes et dynamiques pour la relance économiques africaine post-Covid 19" est le thème retenu pour cet évènement avec comme slogan "Partir de rien pour devenir quelqu'un".

En effet, l'objectif du FIED est de valoriser la femme entreprenante, c'est-à-dire celle détenant une activité génératrice de revenus et qui lui assurent son indépendance financière. En RD-Congo, 60% de femmes et jeunes filles sont à l'étape d'entreprenantes et non d'entrepreneures. Des milliers de participantes, composées de celles provenant des différentes provinces de la RDC et des pays extérieurs, sont attendues principalement à travers la ZLECAF pour des échanges d'affaires, d'informations et de connaissances entre elles. Des panels, une foire, des actions de solidarité et autres programmes sont prévues pour ces derrières à cette occasion.

Entretemps, le comité organisateur est déjà à pied d'œuvre pour les préparatifs. C'est dans ce cadre qu'une réunion de suivi et évaluation a été organisée autour de la coordinatrice, Jeanne Sabiti, le lundi 6 juin au Salon International du Ministère des Affaires Etrangères. Le but de cette rencontre était de mettre les points sur les ' i 'concernant l'organisation du forum afin que les équipes soient prêtes d'ici décembre pour éviter l'improvisation mais être professionnel pour accueillir tous les visiteurs qui arriveront des autres pays, ceux africains en particulier.

Notons que le FIED 2021 est la troisième édition qui se déroulera à Kinshasa sous l'égide de la Première Dame Denise Nyakeru après celles respectivement tenues en France et en Côte-d'Ivoire.