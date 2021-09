Tunisie: Les mesures du 25 juillet seront suivies par d'autres décisions destinées à consolider le processus démocratique en Tunisie (Kais Saied)

Tunis — Le président de la République Kais Saied a reçu vendredi au Palais de Carthage, le Haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell.

Saied a affirmé lors de l'entretien, que la visite traduit la volonté partagée de consacrer les valeurs de dialogue et de concertation sur les questions d'intérêt commun.

Il a insisté sur la ferme détermination de la Tunisie à consolider son partenariat stratégique avec l'espace européen, mettant en avant l'attachement aux valeurs démocratiques et des droits de l'homme que le pays partage avec l'Union européenne.

Kais Saied qui est revenu sur les décisions annoncées le 25 juillet dernier , à savoir la levée de l'immunité des députés, la suspension des activités du parlement et la révocation du chef du gouvernement, a tenu à préciser que la situation exigeait des mesures exceptionnelles dans le cadre de la Constitution pour rectifier le processus et sauver le pays. Il a assuré qu'il n y a aucune menace pour les libertés, ni de repli au niveau des acquis accomplis dans le pays avant d'ajouter que ces mesures seront suivies par d'autres décisions destinées à consolider le processus démocratique en Tunisie.

De son côté le haut responsable européen a déclaré, à l'issue de l'entretien, avoir rappelé, l'attachement de l'Union européenne à l'ancrage démocratique de la Tunisie ainsi qu'au respect pour la souveraineté de la Tunisie.

« J'ai transmis au Président Kaïs Saïed les appréhensions européennes, appréhensions par rapport à la préservation de l'acquis démocratique en Tunisie, qui seul est à même de garantir la stabilité et la prospérité du pays. Le libre exercice du pouvoir législatif et la reprise de l'activité parlementaire font partie de cet acquis et ils doivent être respectés », a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter « dans ce contexte, il est important de conduire le pays vers le rétablissement de la stabilité institutionnelle en préservant ces fondements démocratiques. Et ce, en restant à l'écoute des volontés et des aspirations du peuple tunisien, dans le cadre d'un dialogue ouvert et transparent, qui permettra de faire repartir la Tunisie sur le chemin de la consolidation démocratique ».

« Ce sera finalement sur les actions et les mesures concrètes qui seront prises dans les prochaines semaines que nous déterminerons comment nous pouvons mieux soutenir et accompagner la démocratie, la stabilité et la prospérité de la Tunisie », a soutenu Josep Borell dans une déclaration publiée par la Délégation de l'Union européenne en Tunisie.