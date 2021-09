Maroc: Le Hassania affiche de grandes ambitions

Le Hassania Union Sport Agadir (HUSA) affiche de grandes ambitions et s'apprête à jouer un rôle important dans l'animation de l'actuelle saison footballistique. Le club, qui a terminé à la 6è place la saison écoulée, a vu son compteur stoppé à 38 points, résultat de 9 victoires, 10 matchs nuls et 11 défaites.

Même si cette position correspond à un des objectifs fixés par le Hassania dans son contrat avec l'entraîneur Mounir Chebil, les échecs successifs de l'équipe lors de la Botola l'ont obligé à se séparer du technicien tunisien.

Plusieurs indices laissent prévoir que le Hassania est prêt pour cette saison, notamment la performance de l'équipe lors de son dernier match qu'elle a remporté face au Difaâ Hassani d'El Jadida.

Le match a été marqué par la première apparition officielle des joueurs Ilyas Elqaada et Badr Eddine Octobre, et la victoire du HUSA (2-0) ne peut que remonter le moral de l'équipe et la motiver pour une meilleure performance.

Le HUSA a débuté ses entraînements pour la saison 2021-2022, sous la houlette du technicien Réda Hakam qui vient de renouveler son contrat pour deux saisons supplémentaires.

Après l'évaluation du bilan du Hassania au titre de la saison sportive 2020-2021, les dirigeants du club ont opté pour la continuité en renouvelant le contrat de Réda Hakam (39 ans).

Pour renforcer son effectif, le Hassania d'Agadir a recruté quatre joueurs dont trois "milieu de terrain qui ont déjà paraphé leur contrat pour deux saisons. Il s'agit de Ahmed Chentouf, 25 ans, venant de l'Ittihad Riadhi de Tanger (IRT), Abdessamad Niyani, 26 ans, en provenance du Youssoufia de Berrechid, et Charaf Eddine Rhordmani de l'Olympique Club de Safi, alors que le quatrième élément est le défenseur Mohamed Cheikhi (27 ans) qui a évolué à l'AS FAR (son club formateur) et au Youssoufia de Berrechid.

Fiche technique du HUSA

- Nom du club : Hassania Union Sport d'Agadir

- Date de création : 1946

- Couleurs du club : Rouge et blanc

- Stade : Grand stade d'Agadir (45.480 places)

- Président du club : Habib Sidinou

- Entraîneur du club : Réda Hakam

- Entraîneurs adjoints du club : Adil El Meskini et Hamou Mouhal

- Coach des gardiens de but: Yahya Zouhri

- Préparateur physique : Mohamed Zidine

- Chargé de la coordination avec les équipes junior et espoir : Ahmed El Fathi

- Analyste vidéo: Alaâ El Alami

Palmarès :

Botola : Champion lors des saisons 2001-02 et 2002-03

Coupe du Trône : Finaliste en 1962-63, 2005-06 et 2018-19

- Principales recrues : Ahmed Chentouf, Charaf Eddine Rhordmani, Abdessamad Niyani, Mohamed Cheikhi

- Principaux départs : Youssef El Fahli, Yassine Rami, Soufiane Bouftini, Jamal Chemakh, Abderrahmane Houasli et Mehdi Oubila.