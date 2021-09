Algérie: Covid-19 - L'élargissement de la campagne de vaccination vise à assurer une rentrée sociale sûre

Alger — Le Directeur de la Prévention et de la Promotion de la Santé au ministère de la Santé, le Dr Djamel Fourar, a affirmé que les pouvoirs publics cherchent, à travers l'élargissement de la campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19, à assurer une rentrée sociale sûre.

Le même responsable, qui est également le porte-parole officiel du comité de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, a expliqué, dans une déclaration à l'APS, que le ministère "a prolongé la campagne de vaccination jusqu'au 17 septembre 2021 pour assurer une rentrée sociale sécurisée du Coronavirus", notant qu'il avait été lancé, depuis la mi-août 2021, la vaccination du personnel des universités et instituts, puis les travailleurs du secteur de l'éducation et du sport, depuis début septembre, afin de permettre au plus grand nombre possible de citoyens de bénéficier de cette campagne.

Afin de faire réussir cette opération, le ministère de la Santé -ajoute M. Fourar- "a utilisé tous les moyens disponibles en s'appuyant sur les compétences et en coordination avec les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) et les éléments de la Protection Civile, ainsi les structures sanitaires habituelles ont été mobilisés et renforcés avec des tentes et des cliniques mobiles, outre la création d'espaces spéciaux, ainsi que des bus au niveau des quartiers densément peuplés.

Concernant la courbe descendante de la situation épidémiologique, Dr. Fourar a précisé qu'elle intervient suite à la large campagne de vaccination et au respect des règles préventives qui demeurent, a-t-il dit, "le meilleur moyen" pour endiguer la pandémie.

Quant à la hausse actuelle des décès, il l'a attribuée "aux cas graves hospitalisés alors que le virus a atteint son paroxysme le mois dernier".

A une question sur les préoccupations des citoyens quant à l'efficacité du vaccin chinois Sinovac, le même responsable a indiqué que ce vaccin "a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et est commercialisé dans 9 pays européens et ne pose donc aucun problème".