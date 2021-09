Angola: CMC s'affirme comme une alternative au financement des entreprises

Luanda — La présidente du conseil d'administration de la Commission des marchés des capitaux (CMC), Maria Uini Baptista, a déclaré jeudi que son institution était une alternative pour les entreprises dans l'obtention de financements à moyen et long terme.

Selon la responsable, qui a fourni ces informations lors de la cérémonie de clôture de la première édition de l'Atelier sur les entreprises du marché des valeurs mobilières, CMC a introduit une nouvelle façon de faire des affaires dans le pays.

Pour elle, CMC stimule la créativité de toutes les parties prenantes et encourage dans les entreprises une culture de transparence, de bonne gouvernance, d'alignement avec les bonnes pratiques comptables et de reporting financier, ainsi que les bonnes pratiques sociales et environnementales.

Se référant au programme de privatisation, Maria Uini Baptista a déclaré qu'il marquait le début d'un segment important du marché des capitaux angolais - le marché boursier.

Pourtant, selon la gestionnaire, il est important que les entreprises, en tant qu'agents économiques intéressés par la satisfaction des besoins en biens et services des familles, considèrent l'entrée sur ce marché comme une plate-forme efficace pour obtenir des financements qui, malgré l'exigence de niveaux élevés de conformité et transparence pour les entreprises, elle garantit également une meilleure image, des niveaux élevés de réputation, d'expérience et de rigueur dans la gestion, contribuant clairement à la croissance des entreprises et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus.

Elle a souligné que stimuler l'investissement direct des familles, via le marché des capitaux, signifierait immédiatement une réduction du taux de chômage, l'encouragement de l'entrepreneuriat, une plus grande offre de biens et de services, la sophistication de toutes les parties prenantes et le développement conséquent de l'économie angolaise comme un tout.

Au cours des sept premiers mois de l'année, selon la gestionnaire, BODIVA a réalisé un volume de transactions de 639,38 milliards de kwanzas, tandis que le secteur des OPC gérait des actifs de l'ordre de 433,83 milliards de kwanzas et des contrats d'instruments dérivés de l'ordre de 1,97 milliard de kwanzas ont également été signés.

Selon Maria Uini Baptista, les chiffres du marché et les 109 entités enregistrées auprès de la CMC, à ce jour, démontrent le potentiel du marché et l'engagement de ce secteur du système financier à contribuer à inverser la tendance actuelle de l'économie nationale.

En outre, le marché dispose, depuis août, du premier Fonds d'investissement durable - capital-risque, ce qui représente une étape importante pour l'industrie des organismes de placement collectif (OPC), pour l'économie et fondamentalement pour les petites et moyennes entreprises liées aux pratiques de « Environnement, social et gouvernance (ESG).