Madagascar: Le risque d'une crise interne du régime

C'est une semaine plutôt mouvementée à laquelle les Malgaches ont eu droit, cette fois-ci. Ces derniers jours ont été fertiles en rebondissements.

Ce fut d'abord le football qui a tenu les supporters des Barea en haleine. L'espoir de voir leur équipe faire un bon résultat les a accompagnés jusqu'à la fin de ce match à Dar Es Salam. La défaite fut amère et la déception a parfois provoqué colère et amertume chez tous ceux qui croyaient à un sursaut des joueurs malgaches. Les spécialistes n'ont cependant pas été étonnés de ce revers qui semblait normal, compte tenu de l'environnement de l'équipe. Leur courte préparation avant ce match de qualification ne pouvait qu'aboutir à ces prestations peu convaincantes.

Les reproches qui ont été adressés au coach n'ont cependant pas éclipsé les raisons de cette déconvenue. C'est de manière plus calme qu'il faut maintenant repenser la manière de bâtir une équipe compétitive et mettre fin à des dissensions politico-sportives empoisonnant le milieu du football malgache. La prochaine étape est la confrontation avec l'équipe de la RDC. Tout doit être fait pour apaiser les esprits et permettre à celui qui prendra en main les rênes des Barea de travailler sereinement. L'épisode footballistique était à peine terminé qu'a surgi ce scandale mettant en cause l'une des personnalités importantes du régime.

Le quotidien "La Gazette de la Grande île" n'y est pas allé de main morte en montant en épingle cette affaire mettant en cause la ministre de la Culture et de la Communication, et son mari. La charge faite par le journal contre cette personnalité a étonné l'opinion. Nul ne sait quelle tournure va prendre cette affaire égratignant un des piliers du régime. Jusqu'à présent, le pouvoir n'a pas réagi et n'a fait aucun commentaire. Les témoignages de soutien sont venus des amis du couple et une plainte a été déposée contre le quotidien. Certains commentateurs affirment qu'il s'agit d'un coup politique qui vise à ébranler le régime et qui préfigure déjà la campagne pour l'élection présidentielle de 2023. Dans ce contexte, on a un peu oublié la situation sanitaire qui semble maîtrisée. La campagne de vaccination se déroule sans incidents et est bien organisée. Les bilans officiels du CCO montrent que les chiffres des contaminations sont au plus bas.

Dans le monde, la pandémie ne présente plus la même gravité qu'auparavant. Il n'y a pas d'explosion des cas de contamination au variant Delta pour le moment. Le milieu médical préconise l'administration d'une nouvelle dose de vaccin pour tous. En France, l'opération « troisième dose » a déjà commencé et de nombreuses personnes âgées ont de nouveau été vaccinées. Aux États-Unis, le président Joe Biden a institué la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires. Ce sont 100 millions d'Américains qui vont devoir se soumettre à cette opération. Dans les autres pays du monde, il y a un certain calme sur le front sanitaire. Les autorités sont néanmoins sur leur garde et continuent d'alerter la population sur le danger de la pandémie.

Aujourd'hui, l'Amérique commémore la date du terrible attentat du 11 septembre 2001. Depuis cette tragédie, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les États-Unis et les pays occidentaux sont intervenus en Afghanistan. Oussama Ben Laden a été tué par les forces spéciales américaines, mais les Talibans n'ont pas été défaits. La retraite qui a été opérée par les forces occidentales a laissé un goût amer.

Le pays est entré dans un cycle de turbulences politiques qui préfigurent les grandes manœuvres de la campagne présidentielle de 2023. Le régime fait pour le moment le dos rond, mais il ne va pas pouvoir s'épargner d'une crise interne qui peut le mener à prendre des décisions radicales.