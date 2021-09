Madagascar: I CT Competition - Huawei lance les inscriptions pour Madagascar

Huawei poursuit les initiatives de soutien aux jeunes en matière de formation en technologie de. l'information et de la communication. Après la certification, au mois d'août dernier, de 22 étudiants en Intelligence, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Colbert Antaninarenina, Huawei Madagascar lance les inscriptions pour l'I CT Competition 2021-2022.

Il s'agit, rappelons-le, d'un évènement international d'échange de talents en TIC, développé par Huawei pour les étudiants des universités et colleges, et dont l'objectif est de sôutenir l'industrie et l'éducation.

Roadshow. Dans ce contexte, un Roadshow en ligne pour l'ICT Competition a été organisé récemment pour sensibiliser et illustrer l'importance du concours des TIC, et guider les étudiants sur la façon de s'inscrire au concours. Madagascar a pu participer à cet événement grace à un système de certification efficace développé par Huawei. Il s'agit , en l'occurrence, de l'ICT Academy de Huawei qui est devenue une référence en matière de développement des talents, et qui bénéficie d'une grande reconnaissance dans le secteur des TIC. Huawei vise, à travers ce concept, à établir une norme en matière de certification technique, à former les futurs experts TIC et à créer un pool de talents sains en la matière. Huawei recomande en tout cas aux 5 universités de motiver les étudiants à s'inscrire au concours d'entrée à l'ICT Compétition .

« Tous les participants ont la possibilité de participer au concours et pourront accéder aux matériels d'apprentissage en ligne et au portefeuille de certifications sponsorisé par Huawei » précise la compagnie chinoise. Les formations, ont, entre autres, objectifs de renforcer les compétences globales des étudiants, de diffuser des connaissances technologiques de pointe et d'étudier les besoins opérationnels de l'industrie. Plus de 90 participants ont déjà rejoint le Roadshow en ligne, à savoir, des étudiants, des enseignants ainsi que des directeurs d'université : Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana et Mahajanga.

Compétences indispensables. Invité spécial du Roadshow en ligne, Manda Ravelojaona, le Secrétaire général de l'Unesco à Madagascar a remercié Huawei d'avoir organisé cette compétition qui peut jouer un rôle essentiel en dotant les jeunes des compétences indispensables en matière de technologies émergentes. « ICT Competition a le mérite de mobiliser et de leur permettre d'appliquer leurs connaissances dans des situations réelles », a-t-il précisé. Tao Yaxiong, Directeur général de HUAWEI Madagascar a explicité le programme de développement des talents TIC et a encouragé les étudiants à s'inscrire au concours. « Nous encourageons les étudiants à obtenir une certification dans les compétences TIC requises dans la chaÎne de l'industrie à travers l'ICT Competition. Même si M adagascar vient tout juste de commencer le programme déformation, vous avez déjà démontré votre motivation en vous joignant a nous aujourd'hui. Je crois que les étudiants malgaches sont intelligents et engagés. A mon avis, vous avez le niveau pour cette compétition.

Vous pouvez représenter et porter la gloire de Madagascar», a déclaré le premier responsable de Huawei Madagascar. La préliminaire nationale, la demi-finale régionale et la finale mondiale sont les trois étapes de la compétition Huawei ICT. Les étudiants peuvent opter pour le réseau ou le cloud track qui sont des disciplines interdépendantes. Routage et commutation, WLAN (réseaux locaux sans fil), transmission et sécurité sont les principaux sujets abordés dans la piste réseau tandis que le stockage, le Cloud Computing, le Big Data, l'loT et l'IA sont les sujets abordés dans la piste Cloud.

Comme conditions d'entrée obligatoires, chaque concurrent doit être un étudiant universitaire et détenir un niveau HCIA ou supérieur de certification Huawei pour participer à la finale régionale.