Madagascar: Santé de la reproduction - Un concours de plaidoyer sur la planification familiale

Pour renforcer l'accès des jeunes aux informations sur la santé sexuelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) organise un concours de plaidoyer sur l'accès des jeunes à la contraception.

C'est durant le lancement officiel de ce concours qui s'est tenu hier à Antanimena que le vice-ministre chargé de la Jeunesse, Juliana Ratovoson, a annoncé les modalités du concours. Elle a indiqué que l'inscription est déjà ouverte aux jeunes de 15 à 24 ans. Ils sont invités à envoyer une vidéo de trois minutes sur la page Facebook « concours de plaidoyer FGE à Madagascar. Leurs coordonnées seront aussi envoyées via « MP » sur cette page. Ils doivent traiter l'un des sous-thèmes suivants : l'accès des jeunes à une formation sur la contraception répondant à leurs besoins, l'accès des jeunes handicapées à des services de contraception non stigmatisants, le respect du droit à la contraception des jeunes, la gratuité de la contraception pour les jeunes ou encore la responsabilisation des garçons et des jeunes hommes vis-à-vis de la contraception.

Prix. Les jeunes intéressés par ce concours auront jusqu'au 16 octobre pour envoyer cette vidéo de trois minutes sur cette page mentionnée précédemment. La présélection finale aura lieu à partir du 20 octobre et la proclamation des résultats est prévue le 26 octobre. La finale se déroulera dans la capitale pour les cinq présélectionnés. Pour cela, ils vont effectuer une prestation de plaidoyer de trois minutes devant les membres du jury. Le premier prix sera une somme d'un millions d'ariary, une somme de 750 000 ariary pour le second et 250 000 ariary pour le troisième prix.