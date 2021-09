Madagascar: Football / Coupe de la Confédération - Le CFFA prêt à tout pour arracher la victoire

Le CFFA exulte après sa victoire en finale de la Coupe de Madagascar.

Le match de la Coupe de la Confédération africaine de football opposant ce dimanche à Mahamasina, le CFFA aux Zambiens du Kabwe Warriors, reste sans conteste l'événement du week-end. Une opportunité, en fait, pour redonner le sourire aux fans du football et des Barea avec les deux échecs cuisants de notre équipe nationale.

La veillée d'armes du Centre de Formation de Football Andoharanofotsy tourne autour d'un seul mot d'ordre : la victoire à tout prix. Et si ce n'est l'équipe nationale, les travaux de couloir de Titi Rasoanaivo et du staff technique font que l'équipe vaut tout au moins la pointure des Barea CHAN.

Des renforts de poids. Autant le dire, le CFFA est aujourd'hui mieux armé pour aborder cette coupe africaine avec des renforts, autant le dire, de poids. Et dans tous les compartiments du jeu en fait. En commençant par l'arrivée de Bota, le gardien de l'Ajesaia.

En défense et autour du capitaine Ravo, il y a l'incontournable Doda à droite et peut-être aussi Norah de Fosa Juniors ou Tsiry de JET Mada dans l'axe. Nounouh et Franck peuvent aussi figurer dans cette liste.

Le milieu est très fourni mais on aura un véritable second tour de clé avec Jonah, l'ancien de l'Adema, qui retrouvera aussi à ses côtés un autre Seychellois comme lui, notamment Rinho. Koloina du Five FC paraît aussi tout indiqué pour évoluer dans le couloir droit tandis que Bonnard servira de tiroir de l'autre côté.

Adhésion populaire. Dans une configuration de 4-4-2, Titi Rasoanaivo aura l'embarras du choix pour former son duo d'attaquants avec l'arrivée de Carlos et Tsito de JET mais aussi de Santatra de Fosa qui s'entend mieux comme lors de l'époque de Tana Formation, avec Bela en pointe.

Les options sont donc multiples pour faire de ce CFFA une équipe très performante. Il lui reste toutefois à avoir l'adhésion populaire pour espérer battre ces Kabwe Warriors qui conservent tout de même leurs crocs, furent-ils, de légende.

Vivement dimanche donc à Mahamasina, à 16h, et derrière une équipe qui a tout au moins cette envie de gagner et de faire plaisir à ses supporters.