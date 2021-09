Algérie: Rayan Cherki - L'Algérien veut marquer l'histoire de l'OL puis rejoindre le Real Madrid

Formé à l'Olympique Lyonnais où il est arrivé depuis qu'il avait 6 ans, Rayan Cherki compte bien contribuer à écrire l'histoire du club rhodanien.

Peu utilisé par Rudi Garcia avec qui il semblait avoir une relation compliquée, le jeune attaquant franco-algérien entretien par contre de bonnes relations avec le nouveau coach des Gones, Peter Bosz. Et le club compte sur lui pour le présent, mais aussi et surtout pour l'avenir.

Interrogé par Onze Mondial, Rayan Cherki n'a pas caché son admiration pour l'OL, un club qu'il n'a jamais songé à quitter.

"Je suis resté à l'OL car j'aime ce club et surtout parce que je voulais que la ville de Lyon se rappelle de moi. Parce que moi, je me rappelle d'elle et je m'en rappellerai toujours. Quand tu es supporter de Lyon et que tu joues à Lyon, tu es très fier ! Car nos grands frères ont kiffé l'OL, car nos parents ont kiffé l'OL, nos grands-parents sont venus en France pour habiter à Lyon dans les anciens quartiers. C'est vraiment spécial, c'est une vraie fierté de jouer à Lyon", a-t-il déclaré.

Ecrire l'histoire de l'OL oui, mais Rayan Cherki ne compte pas y faire toute sa carrière. Son plus grand rêve est de jouer pour le Real Madrid.

"L'itinéraire parfait serait le suivant : marquer l'histoire de l'OL, puis marquer l'histoire d'autres clubs et donc de marquer l'histoire du football. On sait tous que mon rêve est de rejoindre le plus grand club du monde : le Real Madrid. Ce serait incroyable. Voilà mon objectif, je me lève tous les matins avec ce chemin-là dans ma tête", a-t-il déclaré pour finir.