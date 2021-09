Cote d'Ivoire: Premier League J4 - Porté par un Wilfried Zaha buteur et passeur, Crystal Palace vient à bout de Tottenham (3 - 0)

Dans le Crystal Palace - Tottenham, comptant pour la 4e journée de la Barclays Premier League saison 2021-2022, l'international ivoirien Wilfried Zaha (Crystal Palace), a fait voir de toutes les couleurs à Tottenham. Et il a même inscrit un but et fait marquer.

Ce samedi 11 septembre 2021, Crsytal Palace a remporté le derby de Londres face à Tottenham, sur le score de 3 buts à 0. Et les Eagles peuvent dire merci à Wilfried Zaha, buteur puis passeur. L'international ivoirien a débuté ce match en grande confiance. Comme à son habitude, il était intenable sur son côté gauche. A la 76', il inscrit un but sur pénalty. Encore à la 83', il déborde Emerson Royal et centre pour son attaquant, Edouard, qui marque le second but de Crystal Palace. Dans le temps additionnel (90+3), l'attaquant français Edouard, va plier le match en inscrivant le troisième but du match. Finalement Crystal Palace s'impose 3 buts à 0.

Wilfried Zaha a bouffé Emerson Royal

C'était son premier match en Premier League. Et Emerson ne pouvait pas s'attendre à une première aussi engagée. Il était face à Wilfried Zaha, l'un des joueurs de Premier League réussissant le plus de dribbles. Dès la première mi-temps, les difficultés ont commencé pour Emerson. Rapide, technique et véloce, W. Zaha a presque remporté tous ses duels face à l'ancien joueur du FC Barcelone. En début de seconde période, l'ivoirien va laisser sur place son "policier" du jour, E. Royal, et placer un centre mal réceptionné par C. Gallagher. Tout le long du match, il fera vivre des misères au nouveau latéral brésilien de Tottenham.

Wilfried Zaha s'est accroché avec Tanganga

Sur une contre-attaque des Eagles de Crystal Palace, Wilfierd Zaha s'est fait découper par le défenseur de Tottenham, Tanganga. Celui-ci lui reprochait de n'avoir pas sorti le ballon suite à la blessure du brésilien Lucas Moura. Après la bagarre générale que cette action a provoquée, les deux protagonistes ont chacun écopé d'un carton jaune. Et comme si cela ne suffisait pas, Tangaga, suite à une faute sur Jordan Ayew, va voir rouge et quitter la pelouse.