Sénégal: Covid-19 / Bilan du vendredi 10 septembre 2021 - 1 décès, 20 cas graves, 38 nouvelles infections

Le Sénégal a recensé hier, vendredi 10 septembre 1 décès supplémentaire lié à la covid-19, 20 cas graves admis en réanimation, 461 patients guéris et 38 nouvelles infections dont 9 cas contact et 34 cas issus de la transmission communautaire sur 2287 tests réalisés.

Le taux de positivité est évalué à 1,66%. Le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale qui a rapporté les chiffres, informe que la région de Dakar a enregistré 13 cas issus de la transmission communautaire dont 9 pour le département de Dakar, 3 pour Rufisque et 1 pour Pikine. Quant au reste des cas, ils sont répartis comme suit : 3 à Tivaouane et Touba, 2 à Bambey, Koungheul, Ndoffane, SaintLouis et Thiès, 1 à Koumpentoum, Linguère, Louga, Matam et Ziguinchor. Au total, depuis l'apparition de l'épidémie le 2 mars 2020, 73391 cas positifs ont été déclarés dont 66015 guéris, 1826 décédés et 5549 sous traitement.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, le jeudi 9 septembre, 3284 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1190080.