Sénégal: Joal-Fadiouth / La commune à couteaux tirés avec des administrés - Des rattachements ou morcellements, source de discorde et de menaces de plainte contre le maire

Les jeunes des quartiers centraux de Diongue, Ndoubab, Mbélénième et Mbourdioukham de la localité de Joal-Fadiouth ont interpellé de nouveau le maire de la commune, Boucar Diouf, à propos de ce qu'ils considèrent comme un lotissement du site de Tanne Mak, et qualifié de rattachements pour l'équipe municipale. La discorde s'est installée entre le maire et certains de ses administrés. Le site a été occupé à des fins agricoles et de parcours du bétail. Le collectif mis en place par ces populations n'exclut pas d'ester l'autorité municipale en justice.

Sur la question, , invite à la mesure et a décidé de ne plus s'épancher sur cette affaire. A l'en croire, des services techniques sont compétents pour se prononcer sur la validité d'un lotissement et, Boucar Diouf, le maire de la commune de Joal-Fadiouth pour lui, la place publique n'est pas le lieu indiqué pour s'expliquer sur cette question. Michel Diouf a demandé au propriétaire d'un des espaces lotis, comme eux, à l'adoption de comportements tempérés et de calme.

Selon lui, une zone tampon de trois hectares a été laissée. Ndèye Kany Cissé, une adjointe au maire, parle de faux procès et d'accusations à tort. Pour elle, toute la procédure a été respectée avant la réalisation des rattachements et non un lotissement. Elle a évoqué la diligence du maire. Il a accordé un lot de 100 parcelles aux quartiers traditionnels cités plus haut. En plus, chaque délégué de quartier a bénéficié d'une parcelle. L'équipe municipale persiste et signe, concernant le bien fondé des rattachements, en évoquant la configuration Joal-Fadiouth, une localité inondable à 60%.