Sénégal: Mahmoud Bah, directeur général par intérim du MCC - «Nous constatons avec plaisir l'avancement du projet»

En visite officielle sur le site de Taïba Ndiaye, situé dans l'arrondissement de Méouane, département de Tivaouane, dans la région de Thiès, abritant le projet du parc éolien, le directeur général par intérim du Millennium Challenge corporation (MCC), Mahmoud Bah, s'est dit satisfait de l'avancement du projet.

«A ce rythme, j'espère que nous serons au rendez-vous de l'échéance». Il a effectué hier, vendredi 10 septembre 2021, une visite sur les lieux, après le lancement officiel du second compact consacré à l'énergie, par le chef de l'Etat Macky Sall, la veille jeudi, au palais de la République. Il a indiqué que l'objectif du projet, c'est de renforcer les efforts déjà déployés par l'opérateur, SENELEC, afin de réduire le coût élevé de production et faciliter les investissements du secteur privé dans la production d'électricité, à travers la construction d'un réseau fiable de transport haute tension à Dakar et ses environs.

Alé Lo, député-maire de Taïba Ndiaye, a dit toute sa joie de voir le projet hautement stratégique arriver à électrifier tous les villages environnant de sa commune. «Nous allons, dans les semaines, à venir organiser une manifestation pour montrer à toutes les autres communes du pays que nos efforts pour la mise en œuvre dudit projet n'ont pas été vains». Car, poursuit-il, «l'électricité, par-delà son éclairage, c'est un véritable facteur de croissance économique et de développement. Sous ce rapport, l'électricité doit être considéré comme telle».

Le directeur général de la SENELEC, pour sa part, a affirmé que ledit projet va sans doute permettre de réduire de potentiels incidents et surtout les circonscrire dans l'espace. La mise en œuvre de second compact «va contribuer à améliorer sensiblement nos performances en matière de fourniture d'électricité et à relever le taux d'accès en milieu rural et péri-urbain», a-t-il dit.

Non sans souligner que ce compact allait permettre, à travers ces trois composantes, «de moderniser et renforcer le réseau de transport de la SENELEC, accroître l'accès à l'électricité dans les zones rurales et péri-urbaines et contribuer au renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'électricité, grâce aux réformes qui seront engagés».