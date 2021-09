Sénégal: Renversement en Guinée d'Alpha Condé par coup d'état militaire - Alioune tTne et Afrikajom Center condamnent...

Les réactions et condamnations du coup d'État perpétré par la Junte en Guinée continuent de fuser de partout. La dernière en date est celle d'Afrikajom Center qui s'insurge contre la violation des règles relatives au mode d'accès, de dévolution et de transmission du pouvoir tel qu'édicté dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union Africaine et dans le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO.

Dans la résolution sanctionnant leur rencontre tenue du 09 au 10 septembre dernier, Alioune Tine et ses camarades du Comité scientifique condamnent « toute prise et/ou conservation du pouvoir par des voies inconstitutionnelles notamment par la force, par la manipulation des textes constitutionnels ou par la fraude électorale ».

Dans la note servant de résolution, ils lancent un appel à la Junte. Ils appellent ainsi «les forces armées, de défense et de sécurité à respecter l'ordre constitutionnel ainsi que les règles de dévolution du pouvoir ». Mieux, pour assurer une bonne transition, Alioune Tine et compagnie demandent «solennellement aux gouvernants et aux acteurs politiques de respecter les dispositions constitutionnelles et règlementaires, notamment en matière électorale», non sans inviter «les gouvernants et les acteurs politiques à s'engager avec sincérité et bonne foi dans l'organisation d'élections transparentes, libres et crédibles».

Cela, tout en exprimant leur soutien à l'ensemble des peuples africains dans le combat pour la démocratie, l'Etat de droit, les droits humains et le développement. A noter, par ailleurs, que Afrikajom Center, dit avoir constater la violation des règles relatives au mode d'accès, de dévolution et de transmission du pouvoir tel qu'édicté dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union Africaine et dans le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Il en est ainsi de la récurrence des coups d'État militaires, les révisions constitutionnelles visant à lever illégalement la limitation des mandats présidentiels, de même que les élections frauduleuses et autres engagements internationaux des États africains relatifs à l'État de droit, à la démocratie et aux droits humains.

...La mission de la Cédéao a pu rencontrer Alpha Condé

Fin de mission pour la délégation Cédéao, dépêchée en Guinée après le coup d'État militaire qui a renversé Alpha Condé dimanche dernier. Les ministres des Affaires étrangères du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria ont quitté Conakty ce vendredi soir. Ils ont rencontré le colonel Mamady Doumbouya, à la tête du Comité national de redressement et de développement qui a pris le pouvoir. Comme elle le demandait, la délégation a pu voir Alpha Condé.

Il « va très bien » assurent plusieurs membres de la délégation qui l'ont vu cet après-midi, qui ont discuté avec lui au quartier général des forces spéciales à Conakry. C'était la priorité de cette mission : s'assurer de la santé et des conditions de vie du président déchu arrêté dimanche. À la sortie du camp du CNRD ultra-sécurisé et survolé par un drone, Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de la Cédéao, a fait une très brève déclaration « Nous avons eu des rencontres avec le Comité national de redressement, avec le Comité national de redressement avec à sa tête bien sûr le colonel Mamady Doumbouya. Nous avons eu des échanges très positifs et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président Alpha Condé, donc nous avons également échangé avec lui. Nous allons rendre compte aux chefs d'État des résultats de nos échanges. » Alors sur l'avenir d'Alpha Condé maintenant, sur une éventuelle libération, « des discussions ont été engagées », indique la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères guinéen qui assure l'intérim mais « le principe est acquis » a affirmé Fanta Cissé à l'aéroport entourée de responsables militaires. Elle tire un bilan « très positif » de ces échanges. Ces rencontres ont commencé en fin de matinée dans un grand hôtel de Conakry. Des discussions d'abord menées côté CNRD par le colonel de gendarmerie Balla Samoura, rejoint dans un second temps un peu plus tard par le colonel Mamady Doumbouya à la tête du CNRD, accompagné d'un cortège de véhicules blindés. « Il était très ouvert, très franc » selon la ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui conclut : « nous sommes venus prendre contact, c'est fait, et nous allons poursuivre ce dialogue. »

...Les Guinéens opposés à la suspension du pays par la CEDEAO...

Alors que la mission de la CEDEAO est attendue à Conakry, les Guinéens ont du mal à accepter la décision de l'organisation. Aucune sanction économique n'a pour l'heure été évoquée contre la Guinée. Mais le pays a été suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO à la suite du coup d'état militaire. Une sanction politique qui fait réagir dans les rues de la capitale. "Je pense que la Cédéao a tort parce que depuis que le coup d'Etat constitutionnel (la présidence d'Alpha Condé, ndlr) a commencé en Guinée, la Cédéao existait... Ils n'ont rien dit, aucun mot d'ordre. C'est maintenant qu'ils vont se réveiller pour nous dire quoi ? Donc, ils n'ont aucune leçon à nous donner parce que nous soutenons le colonel Mamady Doumbouya", explique Amadou Diallo, un maçon. "La Cédéao se fout de la Guinée. Quand Alpha tripatouillait les élections pour le troisième mandat, qu'est-ce que la Cédéao a fait ? Rien. Ce n'est pas maintenant qu'elle doit venir", explique Alassane Diaw, un comptable. Alors que la Guinée est plongée dans une crise économique, le pays redoute des sanctions économiques. L'an dernier, la CEDEAO s'était retrouvée dans une situation similaire après le coup d'état au Mali. Elle avait alors suspendu le pays de l'organisation, et pris des sanctions économiques, qui étaient mal passées auprès de la population malienne.

SISSOCO EMBALÓ : « Alpha Condé et moi, on ne s'aimait pas. Mais je demande qu'on le libère »

Depuis le coup d'État du 5 septembre, le président bissau-guinéen dit s'activer en faveur de l'ancien homme fort de Conakry. Certes, les relations entre Alpha Condéet Umaro Sissoco Embalóont toujours été en dents de scie. Mais depuis le coup d'État perpétré par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, le 5 septembre, le président bissau-guinéen dit faire preuve de solidarité avec son homologue déchu.

Contacté par Jeune Afrique, il affirme qu'il est toujours « par principe » opposé aux putschs et qu'il « fait tout pour qu'on sorte Alpha de là ». « On ne s'aimait pas, mais je suis consterné par ce qui est arrivé. Les images qui ont circulé ne sont pas acceptables et cela m'attriste. Nous étions en désaccord sur presque tout, mais il est mon grand-père» confie-t-il.