Afrique: Ziguinchor / Locales 2022 - Remous au sein de la mouvance presidentielle - La candidature annoncée de Doudou Ka irrite le camp du maire Baldé

Entre Abdoulaye Baldé et Doudou Kâ, c'est la guerre ouverte. La candidature du Directeur Général de l'AIBD est vivement condamnée par les partisans du maire de Ziguinchor qui accusent le responsable «apérsiste» de torpiller la discipline de la coalition. «Faux!», rétorque le camp de Doudou Ka qui tire à boulets rouges sur Abdoulaye Baldé. Conséquences : on assiste à un duel à fleurets mouchetés avant l'attaque frontale au sein de la coalition présidentielle à Ziguinchor à quelques mois des élections territoriales.

Les locales, c'est dans cinq mois mais déjà les démons de la division infiltrent la mouvance présidentielle à Ziguinchor. Entre frictions, positionnements et ambitions, la guerre est ouverte au sein de la coalition présidentielle. Et ce sont les partisans du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, Président du parti UCS et ceux du Directeur Général de l'AIBD responsable politique APR qui se donnent en spectacle.

Tout est parti de l'annonce de la candidature de Doudou Kâ à la mairie de Ziguinchor lors de l'émission «Heure de Vérité» sur les ondes de la radio SudFM Ziguinchor. «Je confirme bien que je suis candidat à la mairie de Ziguinchor, tout le monde le sait... », avait lancé Doudou Ka sur les ondes de Sud Fm. Une sortie qui n'a pas été du goût de certains membres de la mouvance présidentielle en l'occurrence les partisans du député maire Abdoulaye Baldé qui accusent le responsable «aperiste» de torpiller la discipline de coalition.

Pour le Directeur de cabinet du maire de Ziguinchor Mamadou Lamine Dia, par ailleurs, responsables des jeunesses de l'UCS, la réaction est catégorique : «Doudou (Ka), la déclaration publique de ta candidature à la mairie de Ziguinchor à travers les ondes de Sud Fm, ne respecte ni le Président de la République encore moins la conférence des leaders. Nous n'avons pas besoin de ses attitudes à Ziguinchor, tu as cette habitude de toujours te comporter en "Bad Boy" pour tenter de troubler tout ce qui se construit de bien, mais saches que c'est peine perdue», tonne le «centriste».

«Son Excellence le Président Macky Sall, désigne ne serait ce que pour les grandes villes, les candidats qui porteront les couleurs de la coalition aux prochaines élections municipales et départementales», précise M. Dia qui estime que le Directeur de l'AIBD est en train de «torpiller la dynamique unitaire de la coalition Benno Bokk Yakar». Mais la réplique n'a pas tardé dans le camp de Doudou Ka. Ses partisans chargent le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé qui selon eux, a rejoint la coalition présidentielle juste pour «conserver son fauteuil de maire».«Ce qui est inacceptable !», selon les partisans de Doudou Ka.

Pour Sana Camara, le porte-parole du mouvement Doggou pour un Grand Sénégal dont le Coordonnateur est Doudou Ka, «Addoulaye Baldé veut semer le doute dans la coalition BBY d'où il s'est pourtant publiquement démarqué, notamment en torpillant la dernière réunion BBY organisée par Robert Sagna. Il clame partout qu'il n'est pas du Benno et veut aujourd'hui s'en faire le porte-parole. Qui voulez-vous tromper Monsieur le futur ex Maire ?» «Les camarades de Doudou Ka ne s'y tromperont pas et les diatribes de Baldé ne réconcilieront pas ce dernier avec les Ziguinchorois qui l'ont vomi», martèle ce lieutenant de Doudou Ka qui tire sur le maire de Ziguinchor : «penser que la fidélité de Doudou Ka pour le président Macky Sall n'a pas une finalité politique est un leurre.

Que les esprits se calment Que Baldé retienne ses chiens aboyeurs et défende son bilan s'il en a. Le reste n'est qu'incantations et jérémiades futiles», peste M. Camara. Ces frictions entre les partisans du maire Abdoulaye Balde et ceux du Directeur Général de l'AIBD ne sont qu'un avant-gout du tourbillon qui menace la coalition présidentielle dans la commune de Ziguinchor. Des remous au sein de Benno Bokk Yakar à Ziguinchor où les hostilités sont déjà lancées entre les prétendants au fauteuil de maire.