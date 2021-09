Maroc: Les élections du 8 septembre confirment que le Maroc a atteint «l'âge de la maturité démocratique» (Journal)

Riyad — Le 8 septembre courant le peuple marocain a inauguré une nouvelle phase de sa vie politique, à la faveur d'élections qui ont ébranlé la structure des partis politiques et donné la preuve que le Royaume a atteint "l'âge de la maturité démocratique", écrit samedi le journal Acharq Al-Awsat.

«Le Maroc a traversé plusieurs étapes dans sa marche vers la démocratie sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a montré la voie avec les textes de la constitution», souligne le quotidien dans son édition de Riyadh dans un article intitulé «le Maroc à l'âge de la majorité démocratique», signé par Abdel Rahman Shalgham, ministre des Affaires étrangères de la Libye et ancien représentant du pays aux Nations Unies.

Selon l'auteur de l'article, «le peuple marocain a interagit avec le scrutin en se dotant d'un esprit objectif qui transcende le régionalisme, avec les jeunes des deux sexes ayant été les plus désireux de participer dans cette messe démocratique, dont l'intégrité a été unanimement reconnue par les observateurs locaux et internationaux.»

Il rappelle, ainsi, que la révision de l'article 47 de la Constitution, décidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et selon laquelle le Souverain désigne le parti qui a recueilli le plus de voix aux élections législatives pour former le gouvernement, a apporté un grand changement dans la pratique politique au Maroc.

"Le Royaume du Maroc est devenu aujourd'hui un État constitutionnel parlementaire et son identité politique s'est institutionnalisée et enracinée dans le sens où les règles de succession au pouvoir ont été établies, à travers des élections législatives, le gouvernement devenant le conseil d'administration de l'État qui œuvre à réaliser les aspirations des électeurs», poursuit-il.

Relevant que «le gouvernement n'est plus monopolisé par un parti ou un groupe de partis qui siègent pendant une période indéfinie au pouvoir», il note que les résultats des élections législatives ont confirmé que le temps des slogans et de l'idéologie est révolu et que le programme électoral qui répond aux besoins du peuple est le facteur décisif qui détermine qui gouvernera au cours des cinq prochaines années.

Le publication soutient, par ailleurs, que «sans aucun doute, le Royaume du Maroc a confirmé qu'il a atteint l'âge de la maturité démocratique avec ces résultats, à travers lesquels les Marocains ont affirmé que la reddition des compte guette tous ceux qui ont pris en charge la gestion des affaires du pays».

Par ailleurs, a-t-elle fait observer, le Maroc a connu durant les dernières années un grand essor économique sur le continent africain, en particulier dans sa partie occidentale, où il a investi dans des projets d'envergure et réussi à exporter ses produits agricoles et industriels, tout en mettant à profit son retour à l'Union africaine.

Le journal signale ainsi que le Maroc assemble environ 750.000 voitures par an, exporte ses produits agricoles et industriels vers l'Europe et l'Afrique et aspire à devenir un tigre économique africain de premier plan, grâce à ses capacités matérielles et humaines et sa situation géographique proche de l'Europe.

Il a conclu que «la composition politique de l'État constitue la force qui contribue à la réalisation des objectifs nationaux. L'identité économique de l'État est ainsi déterminée par ses capacités matérielles, alors que l'outil politique qui dirige l'État est la force active».