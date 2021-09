Maroc: Communales 2021 - Le PAM en tête avec 48 sièges à Marrakech

Marrakech — Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a remporté 48 sur 193 sièges au niveau des cinq arrondissements de la ville de Marrakech à savoir : Guelliz, Sidi Youssef Ben Ali, Ennakhil, Marrakech-Médina et Ménara en plus de la municipalité de Mechouar-Kasbah, au titre des élections communales du 08 septembre.

Selon des données des autorités locales, le PAM a remporté 11 sièges sur 37 à pourvoir au niveau du conseil de l'arrondissement Marrakech- Medina, suivi par le Rassemblement National des Indépendants (RNI) avec 06 sièges, le Parti de l'Istiqlal (PI), le Parti de la Justice et du Développement (PJD), l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) avec 04 sièges chacun, le Parti du Mouvement Démocratique et Social (MDS) avec 03 sièges, le Mouvement Populaire (MP) et l'Union Constitutionnelle (UC) avec 02 sièges chacun et le Parti de l'Unité et de la Démocratie (PUD) avec 01 siège.

Au niveau de l'arrondissement de Sidi Youssef Ben Ali, le PAM a remporté 08 sièges sur 37 que compte le conseil de cet arrondissement avec 4208 voix sur un total de 16.670 voix, suivi des partis du RNI, l'Union Constitutionnelle (UC), avec 05 sièges chacun, l'USFP, le PI, le Front des Forces Démocratiques (FFD) avec 04 sièges chacun, le MP, le parti Al Amal et le Parti de la Justice et du Développement (PJD) avec 02 sièges chacun et le Parti Anahda avec 01 siège.

Le PAM est arrivé aussi en tête des élections communales au niveau de la municipalité Mechouar-Kasbah, commune indépendante de la commune urbaine de Marrakech depuis 1992.

Ainsi, cette formation politique a remporté 08 des 14 sièges à pourvoir au niveau du conseil communal de Mechouar-Kasbah, suivie du RNI avec 06 sièges.

S'agissant de l'arrondissement Ménara, le PAM et le RNI ont remporté 10 sièges chacun sur un total de 40 sièges que compte le conseil de cet arrondissement, suivi du PJD avec 06 sièges, le PI et l'UC avec 04 sièges chacun, l'USFP, le MP et le Parti Socialiste Unifié (PSU) avec 02 sièges chacun.

Concernant l'arrondissement de Guelliz, le PAM a obtenu 06 sièges sur 38 que compte le conseil de cet arrondissement, avec quelque 4592 voix, suivi du RNI qui obtenu 6 sièges (3861 voix), le PI avec 06 sièges (2982 voix), puis l'UC, le Parti Anahda, le PJD avec 04 sièges chacun, le FFD avec 03 sièges, l'USFP et le Parti du Progrès et Socialisme (PPS) avec 02 sièges chacun et le PSU avec 01 siège.

S'agissant de l'arrondissement Ennakhil, le PAM a remporté 05 sièges sur 27 à pourvoir au niveau du conseil de cet arrondissement, le RNI avec 05 sièges, le PI avec 04 sièges, l'UC, l'USFP et le MP avec 03 sièges chacun, le FFD, le MDS, le PJD et le PPS avec 01 siège chacun