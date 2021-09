Congo-Brazzaville: Karaté - Brazzaville domine les championnats nationaux

Avec une moisson de quarante-deux médailles dont dix-huit d'or, dix-sept d'argent et sept de bronze, les athlètes de la ville capitale ont survolé les championnats nationaux de karaté juniors et seniors qui se sont déroulés en fin août, au gymnase Maxime-Matsima. Pointe-Noire et la Lékoumou complètent le podium avec respectivement vingt-sept et douze médailles.

Académie a obtenu près de la moitié des médailles d'or gagnées par Brazzaville. Ce qui fait de lui le meilleur club de la compétition. Au kumité par équipe seniors hommes, l'Academie a occupé la première place devant Samouraï, Koma et Interclub. Abdoulaye Tahir (Academie de Brazzaville) a dominé Blande Ngandzari d'Interclub dans les moins de 60 kg. Sathiam Ndangani de Bushido de Pointe-Noire a pris le meilleur sur Freddy Ampha d'Abala sport de Brazzaville dans les moins de 67 kg. Dans les moins de 75 kg, Gloirdy Malanda de Calk Funakoshi de Brazzaville s'impose face à Honor Adoua de Ngomi (Brazzaville). Dans les moins de 84 kg, Grace Kolime d'Academie de Brazzaville a dominé son coéquipier Guellord Bobombo. Dans les plus de 84 kg, David Kamba (Academie de Brazzaville) a battu en finale Exaucé Kuissodissa de Samourai de la même ville.

Chez les seniors dames, Mamie Diabaté Pembé (Academie de Brazzaville) emporte de l'or devant Raï Tsoumou de Pointe-Noire, dans les moins de 50 kg. Dans les moins de 55 kg, Grâce Dewe (Academie de Brazzaville) a dominé Theresa Tsongo de Coma de Brazzaville. Dans les moins de 68 kg, Ruth Itoua d'Okinawa de Brazzaville s'est imposée face à Marthe Bayefina (AS Belin de Brazzaville).

Dans les katas individuels juniors hommes, Ernest Guy Beny Moungallet de Hiroo Mochizuki de Brazzaville a remporté la médaille d'or devant William Kamba d'Academie de Brazzaville et Onanga Khalob (ATC Pointe-Noire).Chez les dames dans la même catégorie, Célestina Ngouessé Koudedé (KMP de Pointe-Noire) a pris le dessus sur Cynthia Eckonambou de Kaké de la Lékoumou. Chez les seniors dames, Michadée Babindamana (Mokondzi/Brazzaville) s'impose face Gaïs Malonga (Academie/ Brazzaville) et Raï Tsoumou de Pointe-Noire. Chez les seniors messieurs, Steven Moukassa (Academie-Brazzaville) a glané l'or devant son coéquipier Exaucé Makita et Jean Brice Tatou d'Inter de Pointe-Noire. Par équipe, Brazzaville a dominé l'épreuve en occupant les trois premières places.

Au kumité juniors hommes, Gess Bissila (Léopards/ Brazzaville) s'est imposé dans les moins de 55 kg devant deux athlètes de Pointe-Noire. Dans les moins de 61 kg, Junior Ngouomimba de kaké de Lékoumou a gagné la médaille d'or devant deux Brazzavillois. Dans les moins de 68 kg, Abraham Bikoka d'Interclub (Brazzaville) a dicté sa loi, tout comme Felida Likibi de samouraï dans les moins de 76 Kg. Dans les plus de 76 kg, Céleste Moussamboté de Samourai (Brazzaville) a été le meilleur devant Christel Ipika de Ngombi de Brazzaville. Chez les juniors dames, Stevie Telemine Nzaou de Pointe-Noire a pris le meilleur dans les moins de 48 kg devant Makaya Makosso également de Pointe-Noire.

Dans les moins de 53 Kg, Célestina Ngouessé Koudedé de Pointe-Noire a obtenu l'or devant Abigael Mbemba d'Academie. Dans les moins de 59 Kg, Sagesse Onkassa de la Lékoumou s'est classée première devant sa coéquipière Jessica Tseke (Kaké de Lekoumou). Chez les plus de 59 kg, Bénédicte Mpoutou d'Academie de Brazzaville a pris le meilleur sur Deatry Makangat de Jaguar de Pointe-Noire.