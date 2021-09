Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de handball - Ni vainqueur ni vaincu lors du match d'ouverture

Caïman et Petro sport se sont neutralisés (23-23), le 9 septembre, au gymnase Nicole-Oba à Talangaï, au terme d'une rencontre des seniors hommes riche en suspense et à rebondissements ayant marqué l'ouverture officielle de la troisième édition de la Coupe du Congo

A la mi-temps, Petro sport menait au score 13-10. Caïman a inversé la tendance à la reprise en menant même au score par trois buts d'écart à l'approche des deux dernières minutes. C'est avec beaucoup de courage que Petro sport a pu arracher le nul en égalisant dans les toutes dernières secondes du match.

Dans les autres matches de la première journée, Patronage a pris le dessus sur Us Bantou (30-26). L'Interclub a battu AS Cheminots de Pointe-Noire (37-18). Interclub de Pointe-Noire a été battu par Arsenal (22-28).

Chez les seniors dames, la DGSP a dominé Patronage (44-19). L'AS Otoho a eu raison d'Asel (21-13). Interclub de Brazzaville s'est imposé face à Tourbillon (54-14). Chez les juniors hommes, JSO a gagné sur le fil (26-25) NHA Sport puis Asoc a dominé AS Cheminots de Dolisie ( 32-19). Chez les juniors dames, Promo sport l'a emporté face à Amical (32-10). Asel a courbé l'échine face à As Cheminots de Dolisie (11-45) et JSO a dominé Olympique de Pokola (38-25).

La relance de cette compétition, dix ans après la dernière édition, est un pari gagné par l'actuel bureau exécutif de la Fédération congolais de handball (Fécohand). Le challenge à première vue est énorme puisque la coupe du Congo 2021 met aux prises cinquante et une équipes venues de sept départements, reparties en poules dans les catégories juniors et seniors toute versions confondues, soit un total de dix-sept matches par jour sur les quatre terrains retenus.

Son organisation, a justifié le président de la Fécohand, permettra donc de rallumer la flamme et d'assurer la détection des talents. « Ce désir partagé d'organiser cette grande et lourde activité n'est pas né du néant et n'est pas non plus un fruit du plaisir futile ou d'une distraction sans intérêt. Bien au contraire car il est une composante de projet de développement du handball. C'est un moment de rallumer la flamme, une occasion de nous redécouvrir, une manivelle de redémarrage, un espace de détection de nouveaux talents et de formation des jeunes athlètes et des cadres du handball ainsi qu'une ambition inavouée de susciter les vocations », a indiqué Ayessa Ndinga Yengué.

La compétition qui se tient dans un contexte particulier témoigne de la volonté de l'actuel président de replacer le handball congolais à la place qui était la sienne. « Le handball congolais est en pleine reconstruction. Nous voulons redorer ses lettres de noblesse et le replacer à la place qui était la sienne. On doit se battre pour cela. Il y a des signes annonciateurs. Car les Diables rouges seniors dames sont arrivées en demi-finales de la CAN à Yaoundé. Elles ont réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. La DGSP a aussi joué les demi-finales de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes. Nous devons accompagner ces signes. Ce n'est qu'un début et nous allons travailler davantage pour faire mieux. Nous devons arriver à la finale la prochaine fois et c'est vous les jeunes qui allez vous battre pour que nous réussissions ce défi », a-t-il souhaité.