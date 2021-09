Congo-Brazzaville: Ouenzé I - Juste Désiré Mondélé initie une série de rencontres citoyennes

Placées sous le label « Ouenzé to solola », les rencontres citoyennes initiées par le député de la première circonscription électorale de Ouenzé, cinquième arrondissement de Brazzaville, visent, entre autres, à rapprocher l'élu de ses mandants.

L'initiative « Ouenzé to solola » a été lancée le 10 septembre, à la mairie du cinquième arrondissement, au cours d'un échange avec les chefs de quartier, zone et bloc des quartiers 51, 54 et 59. Une occasion pour Juste Désiré Mondélé de dresser le bilan à mi-parcours de son action en quatre ans dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et des sports.

Ces rencontres consistent, en effet, en plusieurs journées d'échanges entre le député et la population autour des promesses de campagne et des sujets préoccupants. Le but étant de prendre conscience du déjà accompli, d'envisager l'avenir ensemble et de trouver les solutions idoines aux phénomènes actuels qui minent la société. « Lors de la campagne électorale de juillet 2017, dans mon projet intitulé "La renaissance de Ouenzé", j'avais promis de concentrer mes efforts dans une démarche communautaire autour de cinq axes : l'assainissement, la santé, l'éducation, la formation et l'emploi. C'est précisément dans cette logique de promesses de campagne que j'ai pu réaliser, à mon actif , un total de plus de trente-quatre activités officielles et vulgarisées, en quatre années, depuis la date de mon élection», a écrit le député dans une brochure qu'il a remise aux participants.

Parmi les activités réalisées, l'on peut citer des campagnes de dépistage et de prise en charge des malades, les opérations d'assainissement dans les quartiers, la remise des kits de diverses natures, les formations en informatique, l'organisation des tournois de football. A cela s'ajoutent la réhabilitation des infrastructures scolaires et bien d'autres actions généreuses.

« Ces rencontres citoyennes sur les problématiques sociétales qui touchent notre existence se présentent comme des occasions de rappel de mon parcours et des réalisations, en qualité de député de Ouenzé 1, sanctionnées par des échanges interactifs qui se veulent constructifs. Toutes ces actions n'ont pu se réaliser que grâce à la participation citoyenne du peuple de Ouenzé I », a poursuivi Juste Désiré Mondélé.

Insistant sur le volet santé, le secrétaire général du Club 2002, parti pour l'unité et la République, s'est félicité de la prise de conscience collective des habitants de Ouenzé dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, surtout l'élan de solidarité dont ils ont fait montre pendant le confinement. C'est ainsi qu'il a invité ses mandants à se faire vacciner afin de se protéger contre la covid-19. « Je suis vacciné, je compte sur vous. Nous devons faire l'effort pour que notre juridiction, qui avait le triste record du nombre élevé des contaminés, soit cet arrondissement qui va se protéger au maximum. Il faut que tout le monde soit vacciné dans nos marchés domaniaux, les écoles et dans nos quartiers », a souhaité Juste Désiré Mondélé.

Notons que les interventions des participants ont porté, entre autres, sur la situation causée par le drame du 4 mars 2012 à Mpila qui a laissé une catégorie de victimes sans abri jusqu'à ce jour. Le député a, de son côté, rassuré les participants que les résultats de ces échanges seront remontés au niveau supérieur et leur a demandé d'être le relai de cette initiative auprès de la population.