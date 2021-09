Angola: L'opposition salue l'attitude du Président de la République

Luanda — Les partis politiques d'opposition disposant de sièges parlementaires (UNITA, CASA-CE, PRS) et les députés non intégrés ont félicité ce vendredi, à Luanda, le Président de la République pour avoir renvoyé, à l'Assemblée nationale, la loi organique portant élections générales pour être réexaminée.

Le Président João Lourenço a demandé jeudi à l'Assemblée nationale de reconsidérer certaines questions de la loi d'amendement sur les élections générales.

La demande vise à « renforcer, dans certains domaines, les instruments qui garantissent plus d'égalité entre les concurrents, une saine concurrence, l'équité et la vérité électorale, dans le cadre de la mise en œuvre permanente de l'État de droit démocratique».

Dans une déclaration commune lue par le premier vice-président du groupe parlementaire de l'UNITA, Maurilio Luyele, les partis d'opposition estiment que la loi approuvée a un déficit de légitimité, en termes de représentation de la pluralité politique nationale, pour la construction de l'inclusion nationale.

Ils sont d'avis que, parmi les règles sur lesquelles il convient d'approfondir la réflexion figurent celles relatives à la campagne électorale, aux listes et procès-verbaux électoraux, à l'accréditation des délégués de liste, au vote anticipé sans la présence des délégués de liste et à l'effacement en temps réel des noms des citoyens ayant voté à l'avance, afin d'éviter les doublons de vote.

L'identification biométrique de l'électeur, pour permettre un vote unique, l'intégrité, la transparence et la sécurité technologique, constituent d'autres normes qui, de l'avis de l'opposition, doivent être reconsidérées.

Le dénombrement municipal, la transparence dans la publication des résultats électoraux et sa connaissance par le public ainsi que l'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission électorale nationale, font partie de la même liste de normes suggérées par l'opposition.

Cependant, les partis politiques de l'opposition manifestent leur intérêt à agir pour l'approbation d'une loi la plus démocratique possible et avec le plus grand consensus qu'elle puisse recueillir.

Manifestation de samedi

Parlant de la manifestation pacifique convoquée ce samedi (11), par l'UNITA, afin de réclamer des élections justes et transparentes, le président du Parti du renouveau social (PRS), Benedito Daniel, a soutenu sa réalisation, la considérant comme un acte de citoyenneté.

« À mon avis, cette manifestation n'est pas seulement celle des militants de l'UNITA, mais de tous les citoyens, quelle que soit leur affiliation à un parti, car ce qui est en jeu, c'est la souveraineté du pays », a-t-il affirmé.

Le premier vice-président du groupe parlementaire de l'UNITA, Maurilio Luyele, a expliqué que cette manifestation avait un caractère pacifique et visait essentiellement à attirer l'attention des autorités compétentes sur la nécessité pour l'Angola d'organiser des élections justes et crédibles, où l'honnêteté et l'intégrité prévalent.