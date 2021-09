Cote d'Ivoire: Coulibaly Wonlo - L'Ivoirien file en Irak

Coulibaly Wonlo, l'international défenseur ivoirien file en Irak plus précisément à Al Shorta SC. Le défenseur de 29 ans est en provenance du Tout Puissant Mazembe.

L'arrière gauche ivoirien a ainsi rejoint les géants irakiens d'Al Shorta SC. Avec cette signature, le défenseur va connaitre un nouveau championnat ainsi que de nouveaux défis. Coulibaly Wonlo va surement apporter son expérience au sein de la défense du club irakien.

Pour rappel, Coulibaly Wonlo avait rejoint TP Mazembe en septembre 2019 après son départ d'ASEC Mimosas. Le joueur de 29 ans a tout récemment résilié son contrat avec les Corbeaux de Lubumbashi.

Ivory Coast 🇨🇮 international defender Coulibaly Wonlo (29) has completed a move to Iraqi giants @AlShortaSC_EN 🇮🇶 from @TPMazembe 🇨🇩.

Wonlo joined Mazembe in September 2019 after leaving @ASECMimosas when his contract expired. pic.twitter.com/NlbnSenwHv

- NUHU ®️ (@NuhuAdams_) September 11, 2021