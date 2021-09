Algérie: Signature de la décision ministérielle portant mise en place de la commission mixte MJS-FAF

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag a signé la décision ministérielle portant mise en place d'une commission mixte entre le ministère (MJS) et la Fédération algérienne de football (FAF) chargée de l'examen et suivi de la situation du professionnalisme en Algérie, a indiqué la FAF samedi sur son site officiel.

La décision ministérielle portant mise en place de cette commission mixte, ainsi que sa composante, ses missions et son fonctionnement, a été signée le 7 septembre dernier.

Présidée par Ameur Manssoul, en remplacement de Mohamed Mecherara, la commission mixte MJS-FAF "aura, parmi ses missions, à diagnostiquer l'état du professionnalisme en Algérie et de proposer des solutions pour remédier aux problèmes auxquels il fait face depuis plus d'une décennie, conformément aux lois et règlements de la FIFA et de la CAF", a précisé la même source.

Pour rappel, cette commission a été installée le mercredi 9 juin 2021 au siège du MJS lors d'une cérémonie présidée par l'ex-ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi, avant qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ministérielle signée par l'actuel ministre et qui sera publiée dans le bulletin officiel du MJS.

Cette commission mixte est composée de six membres : trois représentants du MJS (Mohamed Nadir Belayar, membre, Sid Ahmed Amrouni, membre, et Adel Lechat, rapporteur) et trois représentants de la FAF (Mohamed Mecherara, membre, Yacine BENHAMZA, membre, et Réda Abdouche, membre).