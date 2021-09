Sénégal: Compétitions interclubs -Tteungueth FC pour confirmer, Diambars sur les pas du Jaraaf

Les clubs sénégalais repartent ce week-end sur la scène africaine avec le démarrage du tour préliminaire de compétitions interclubs africaines. Pour ce retour aux allures de confirmation dans la Ligue africaine des champions, Teungueth FC accueille l'Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire. Diambars de Saly prend le relais demain dimanche en Coupe CAF pour affronter les Guinéens de Wakrya AC. Ce sera dans duel à une unique manche du fait du coup d'Etat intervenu, il y a quelques jours en Guinée.

Champion du Sénégal, Teungueth engage ce week-end la compétition africaine en accueillant ce samedi 11 septembre, au stade Lat Dior de Thiès, l'ASEC Mimosas d'Abidjan en préliminaires de la Ligue des champions. Les Rufisquois effectuent leur deuxième participation dans cette compétition après celle de la saison la saison dernière.

Pour ce baptême de feu, ils avaient réussi la performance historique d'intégrer la phase de poules en parvenant à écarter le Raja de Casablanca, un des ogres des clubs africains et dernier vainqueur de la Coupe de la CAF où il a été reversé. Pour ce retour, Teungueth FC devra encore s'appuyer sur ses acquis et confirmer ce retour au premier plan du football local et relever le défi des préliminaires face à une formation ivoirienne qui fait partie des clubs phares de la Côte d'Ivoire.

L'ASEC Mimosa abidjanais a été déjà vainqueur de la Ligue des champions en 1998 et la Super Coupe d'Afrique en 1991. Malgré ce grand vécu africain, les Abidjanais peinent depuis quelques années à retrouver leur lustre d'antan. Les poulains de Youssoupha Dabo ont un bon coup en jouant crânement leur chance à domicile. Dans cette phase à élimination directe, démarrer avec un bon résultat serait en effet précieux en attendant un déplacement qui s'annonce souvent plein d'incertitudes. Ce match retour est programmé la semaine prochaine 17 septembre. L'équipe qualifiée sur cette double confrontation affrontera au tour suivant le vainqueur de la double confrontation entre Akwa United du Nigeri et CR Belouizdad d'Algérie.

Demain dimanche, ce sera autour de Diambars, l'autre représentant du Sénégal, d'entrer en lice en Coupe CAF. Ce sera face à Wakriya Athletic Club de Guinée au stade Lat Dior de Thiès (17h). Les Académiciens qui n'ont plus disputé de compétition africaine depuis 2014, ont toutes les cartes pour franchir ce cap. Ils auront un seul et unique match à jouer à domicile après la décision de l'instance africaine de faire jouer cette confrontation en une seule manche du fait du coup d'Etat survenu en Guinée. Un succès suffira et permettra donc au club du président Saer Seck de marcher sur les pas de son prédécesseur en Coupe de la CAF, le Jaraaf de Dakar. Au cours de la saison écoulée, les «Vert et Blanc» avaient réussi à décrocher la qualification jugée historique en quarts de finale en terminant premier de leur poule.