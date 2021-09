Maroc: L'UC salue les efforts colossaux de l'Etat marocain pour relever le défi des échéances du 8 septembre

Casablanca — L'Union constitutionnelle (UC) a salué, samedi, les efforts colossaux de l'Etat marocain pour relever le défi des échéances électorales du 8 septembre.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, cette formation politique a indiqué que suite à l'annonce des résultats finaux des élections, l'UC exprime sa fierté des efforts colossaux consentis par l'Etat marocain pour relever ce grand défi démocratique.

Et d'ajouter que le parti prend note avec satisfaction des résultats qu'il a obtenu et qui montrent sa résilience "malgré les perturbations dont il a souffert au cours des derniers mois", tout en saluant les grands efforts de l'ensemble des candidats et coordonnateurs qui ont travaillé dans des conditions difficiles.

L'UC a également tenu à féliciter l'ensemble de ses élus qui ont obtenu des résultats honorables, que ce soit au niveau de la Chambre des représentants ou des conseils communaux, résultats en amélioration par rapport aux élections précédentes.

Et de souligner, dans le communiqué, que l'UC poursuivra la mobilisation totale en vue de participer aux différentes institutions élues, sur la base de l'ouverture permanente du parti sur l'ensemble des formations politiques et de son attachement aux constantes sacrées de la nation et aux valeurs de citoyenneté.