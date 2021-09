Algérie: Accords de partenariat entre Sonatrach et des Universités de l'Est du pays

Annaba — Sept (7) accords de partenariat et de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont été signés jeudi en fin d'après-midi à Annaba entre Sonatrach et des institutions de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique de l'Est du pays.

Ces accords de partenariat impliquent les universités d'Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Tébessa et Khenchela en plus de l'Ecole nationale de technologie industrielle d'Annaba et l'Ecole nationale des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable de Batna.

Le même responsable a souligné que ces accords visent à investir dans les compétences universitaires à travers les institutions universitaires et les divers laboratoires et centres de recherche afin de promouvoir la maîtrise des technologies liées à l'énergie et aux énergies renouvelables et oeuvrer pour une indépendance technologique dans ce domaine.

Dans le cadre de ces accords, les différentes équipes de recherche universitaire actives dans le cadre des programmes de recherche établis bénéficient de moyens techniques et technologiques disponibles au Groupe Sonatrach pour concrétiser des projets de recherche, ajoute le même intervenant.

Aussi, 20 accords de partenariat et de coopération ont été conclus entre Sonatrach et les établissements d'enseignement supérieur et la recherche scientifique et d'autres partenariats seront conclus avec d'autres institutions, a-t-on détaillé.

La cérémonie de signature de ces accords a été organisée au campus Aissa Djabelkheir du pôle universitaire d'El Bouni, de l'université Badji Mokhtar d'Annaba.