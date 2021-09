Congo-Brazzaville: Football-transferts - Dark Kabangu chez Lupopo, Bolingi cherche preneur, Katulondji au DCMP

Le mercato s'est achevé le 31 août dernier mais le marché des transferts est encore ouvert en République démocratique du Congo (RDC) et ailleurs comme dans le golfe, au Qatar. Et cela intéresse certains joueurs congolais.

Le FC Saint Eloi Lupopo n'a pas fini d'étoffer son effectif après la signature de Youssouf Mulumbu, Patou Kabangu et du Gabonais Bayano. L'on apprend que la direction du club assurée par le gouverneur du Haut Katanga, Jacques Kyabula Katwe, vient d'engager l'attaquant Dark Kabangu Kadima. Il arrive libre de tout contrat du Daring Club Motema Pembe (DCMP) et a signé pour deux ans avec option.

Après sa signature, il a déclaré : « Je n'ai jamais été un moindre joueur dans chaque équipe où je suis passé. Déjà dans mon pays, vous le savez bien, j'ai toujours fait bonne impression et je me suis toujours battu. C'est de la même façon que je ferai avec le Saint Éloi Lupopo, je viens d'en parler avec le président et j'espère que les choses se passent vite. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même et chercher les objectifs de l'équipe et du président, afin de réaliser une saison qui restera gravée dans la tête des supporters du FC Saint Éloi Lupopo ».

Le club compte sur ce buteur, ancien joueur du FC MK de Kinshasa, de Budapest Honved à Hongrie et de Shirak FC en Arménie, avant de revenir au pays pour signer au DCMP. Celui qu'on a surnommé « Airways » devra donc faire oublier le buteur Mpiana Monzinzi, parti pour la Tanzanie, par son efficacité et son sens de but. Outre lui, le FC Saint Eloi Lupopo a aussi fait signer l'international ougandais Allan Katerega pour deux saisons.

Pour sa part, l'attaquant international Jonathan Bolingi est de retour à Antwerp FC, en Belgique, après son prêt d'une saison à Lausanne Sport en Suisse où il n'a pas été conservé. Lié au club anversois jusqu'en 2022, l'ancien buteur du TP Mazembe, passé par Standard de Liège, Royal Excelsior Mouscron, Antwerp, KAS Eupen en Belgique et Ankaragucu en Turquie n'a pas trouvé où rebondir en Europe pendant le mercato, ne faisant pas partie du plan de l'entraîneur Brian Priske d'Antwerp. Sa seule option, c'est espérer signer dans des championnats qui sont encore ouverts au marché des transferts comme aux Emirats arabes unis, au Qatar ou en Turquie où il a déjà joué une fois.

Un autre transfert est celui de l'attaquant Katy Katulondji au DCMP, après son départ officiel de l'AS Dauphins noirs de Goma. « Le nouvel international congolais est transféré pour une saison au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Aujourd'hui, la séparation s'impose malheureusement et l'avant-centre préfère aller monnayer son talent ailleurs, après nous avoir rendu des bons et loyaux services. Katy a été notre meilleur buteur la saison dernière et il restera gravé dans nos cœurs. Il est le prototype d'un sportif courageux, bosseur,... et ses successeurs à ce poste devront s'en inspirer pour faire rayonner la grande institution Dauphins Noirs», a annoncé le club de Goma, au Nord-Kivu, sur sa page officielle.

Ancien joueur de l'AS Dibumba de Tshikapa, Katy Katulondji a joué dans Maniema Union avant de se retrouver chez les Dauphins noirs. Il a inscrit cinq buts au cours de la saison pour les Montagnards de Goma. L'on se rappelle son but venu d'une autre planète, le 25 mai dernier, face au Racing Club de Kinshasa, une frappe de plus decinquante mètres.

Mais l'on se pose des questions sur ce transfert, car la Fédération internationale de football association vient d'instruire la Fédération congolaise de football association de bloquer tous les transferts nationaux et internationaux des Immaculés de Kinshasa à cause des dettes issues des litiges du club avec des joueurs étrangers et l'entraîneur Otis Ngoma. Rappelons aussi que le milieu offensif international Ricky Tulengi, transfuge de V.Club, s'est engagé avec Maniema Union pour cinq ans.