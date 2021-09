Congo-Brazzaville: Commémoration - Célébration des 141 ans de la signature du Traité Brazza-Makoko

L'événement a eu lieu le 10 septembre, au Complexe culturel du Congo, deuxième module du Mémorial Pierre-Savorgnan -de -razza, en présence des diplomates, universitaires et historiens.

Mbé, le 10 septembre 1880, un jeune franco-italien de 28 ans, en la personne de Pierre Savorgnan de Brazza, et le roi Makoko Iloo 1er, signent le Traité qui sera le point de départ d'amitié séculaire entre le Congo et la France. 141 ans après, cet acte qui a marqué l'histoire du Congo et de toute la région reste toujours d'actualité comme le témoignent des évocations et allocutions prononcées au cours de cette commémoration du 10 septembre 2021.

Dans son témoignage, le porte-parole de la cour royale de Mbé, le prince Louis Nsalou, a indiqué que Pierre Savorgnan de Brazza n'était pas venu en agresseur mais plutôt en ami.

Pierre Savorgnan de Brazza et le roi Makoko Iloo 1er, sont deux amis qui avaient le même rêve et ont fait de ce rêve une véritable réalité. Deux amis avec des efforts unis pour la cause de l'Afrique, pour la fraternité et le respect réciproque des peuples, a souligné l'ambassadeur d'Italie au Congo, Stefano De Leo. Le diplomate italien a saisi l'opportunité pour rendre hommage à la République du Congo qui a construit un mémorial portant le nom de l'explorateur franco-italien, où il repose pour l'éternité avec sa famille depuis octobre 2006. Stefano De Leo a félicité aussi la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, qui travaille pour le dialogue et le partage des valeurs, et pour laquelle le président de la République d'Italie a décoré à juste titre de l'insigne de l'Ordre du mérite de l'étoile de l'Italie, en janvier 2020. « Il faut s'inspirer au rêve de Pierre Savorgnan de Brazza pour rendre vivant et actif cet endroit, et faire de lui un temple de la culture, du dialogue, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples », a déclaré le diplomate italien

Pour le premier secrétaire de l'ambassade de France au Congo, Louis Berthelot, l'histoire doit être sans cesse réinterrogée. Revisiter l'histoire commune de Pierre Savorgnan de Brazza et du roi Makoko Iloo 1er, à la fois si lointaine et si proche est indispensable si l'on veut appréhender sereinement « notre passé », mais aussi se projeter avec confiance dans l'avenir. « Le respect de la différence, le dialogue entre les peuples, la compréhension mutuelle, mais surtout l'appel au resserrement des liens entre les nations, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui ici au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza », a-t-il fait savoir.

Avant de rappeler qu'il y a 141 ans, le 10 septembre 1880 dans la brune des berges du fleuve Congo, Pierre Savorgnan de Brazza et le roi Makoko Iloo 1er signaient le Traité de paix et d'alliance constitutif des relations profondes entre la France et le royaume Téké. Les cases qui étaient présentes à proximité de ces berges deviendront Brazzaville. « Ce traité n'est pas un traité anodin. Son histoire est hautement singulière. Il a été le fruit de longues discussions qui répondaient à des enjeux et à des intérêts réciproques. Souhaité par les deux parties, ce traité était avant tout un traité de paix, un traité de respect et de reconnaissance, épris d'humanisme et de justice. Ce pacte a été scellé par le sang », a-t-il laissé entendre.

Evoquant l'œuvre de l'explorateur franco-italien, les professeurs Joseph Itoua et Joseph Zidi ont estimé que Pierre Savorgnan de Brazza est le pionnier de la conquête pacifique des territoires. « En obtenant la signature de ce Traité, De Brazza a démontré ses qualités de stratège. D'autre part, il réussira à forger la majestueuse image d'être ami du peuple téké », a déclaré le Pr Joseph Itoua.

Prenant la parole à son tour, la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est revenue sur l'importance et l'héritage des acquis de l'œuvre de Pierre Savorgnan de Brazza et de ce que l'on pourrait nommer aujourd'hui les relations bilatérales entre d'un côté la France et le Congo, et de l'autre, l'Italie et le Congo. « En prenant un instant, pour faire ramener à nous tout ce passé, comment ne pas saluer la mémoire du 17è roi du royaume Téké, le Makoko Nguempio, récemment arraché à notre affection ? Oui, commémorer les 141 ans de la signature du Traité Brazza-Makoko ne pouvait faire l'économie de cet événement qui marque, dans l'ordre de la succession, la continuité de ce que nous célébrons aujourd'hui. Car le Makoko Nguempio sût donner à l'acte historique de la signature du Traité Brazza-Makoko toute sa valeur édificatrice tout au long des 17 ans de son règne », a déclaré Bélinda Ayessa.

S'il est un fil qui puisse donner à la commémoration des 141 ans de la signature du Traité Brazza-Makoko toutes ses couleurs et toute sa fermeté, c'est bien celui de la rencontre qui s'est tissée alors et qui prend aujourd'hui des formes plus adaptées aux temps modernes. « Les rémanences de ces années premières constituent, pour notre histoire, la source nourricière vers laquelle nous sommes sans cesse renvoyés pour nous abreuver continuellement. Parce que nous sommes de ceux qui pensent que notre mémoire collective est le gage de la mise en perspective de ce que nous faisons, la commémoration des 141 ans de la signature du Traité Brazza-Makoko représente une part de nous-mêmes, toujours à explorer, toujours à exposer et toujours à partager. Telle est bien la quintessence de ce que nous voulons marquer en ce 10 septembre 2021 », a conclu la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

En reconnaissance du travail qu'elle abat, le premier vassal de la Cour royale de Mbé a remis à la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, une peau de panthère.