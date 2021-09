Congo-Kinshasa: Bintou Keita - « On a un objectif qui est d'accompagner le pays pour arriver à une consolidation de la paix»

«On ne va pas se décourager. On ne se découragera jamais. On a un objectif qui est d'accompagner le pays pour arriver à une consolidation de la paix», a déclaré la cheffe de la MONUSCO qui a quitté vendredi 10 septembre Beni où elle a séjourné pendant 72 h. Elle était accompagnée d'une forte délégation du leadership de la mission onusienne.

« Je suis arrivée avec appréhension sur le fait que mon dernier passage ici c'était le 15 avril dernier. A cette date renvoie à la période d'ébullition en ce qui concerne le sentiment anti MONUSCO et anti-gouvernement. On n'a un objectif qui est d'accompagner le pays pour arriver à une consolidation de la paix. Ça demandera à la fois les opérations militaires, les opérations non militaires, ça demandera une communication améliorée de notre part de ce que nous faisons et ça demandera aussi une compréhension que on ne change pas, on ne fait pas de transformation profonde en quelques minutes. Donc pour ce qui concerne l'état d'esprit dans lequel je repars, je repars en fait encouragée », a assuré Bintou Keita.

Elle repart avec un esprit encouragé après avoir rencontré un certain nombre de responsables tant civils que militaires de la région.