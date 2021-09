Algérie: Covid-19 - L'impératif de vacciner tout le personnel du secteur de l'Education souligné

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a mis en avant "l'impératif" de vacciner tout le personnel du secteur de l'Education nationale contre la pandémie de Covid-19, avant la rentrée scolaire, prévue pour le 21 septembre en cours, indique le communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, après l'ouverture de la séance, la présentation de l'ordre du jour et l'exposé du Premier ministre sur l'action du Gouvernement durant la dernière quinzaine, et après avoir écouté les exposés de Messieurs les ministres, a donné plusieurs instructions et orientations, dont l'importance de vacciner tout le personnel du secteur de l'Education nationale contre la pandémie de Covid-19 avant la rentrée scolaire".

Le Président de la République a confié au ministre de l'Intérieur le contrôle et le suivi continus des conditions de transport scolaire et son amélioration avec la garantie de meilleures prestations, notamment dans les zones d'ombre", ajoute le communiqué.

Le Président de la République a également donné, lors de cette réunion, des instructions pour "accélérer le lancement de l'Ecole nationale supérieure pour la formation d'enseignants spécialisés dans l'éducation des malentendants, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique", et "valoriser la création de livres en braille pour les mathématiques et sciences, une première en Algérie", conclut le document.