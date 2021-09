Algérie: La radio de Sétif entame la diffusion 24/24 heures

Setif — La radio Algérienne depuis Sétif a entamé dimanche la diffusion de ses programmes 24/24 heures, a-t-on appris auprès de son directeur de la radio, Ammar Aguib.

La prolongation du volume horaire de diffusion de la radio de Sétif s'inscrit dans le cadre des efforts visant à accompagner la dynamique politique, sociale, économique, éducative, sportive et autres dans cette wilaya considérée comme un pôle dans tous les domaines, a déclaré à l'APS, M. Aguib.

Elle s'inscrit également dans le cadre de la volonté de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'information de proximité et d'assurer un service public en continu répondant aux aspirations de l'auditeur et contribuant à la diffusion de l'information ciblée et objective, a-t-il dit.

La diffusion 24/24 heures de la radio de Sétif permet de consolider sa présence sur la scène médiatique nationale et locale, d'approfondir ses relations avec ses fidèles auditeurs, et lui permettra d'attirer de nouveaux auditeurs, a précisé le même responsable.

Dans ce contexte, la radio de Sétif a établi une nouvelle grille de programme lancée dimanche, en concordance avec l'événement, l'intérêt et les goûts des auditeurs, ainsi que les exigences des médias modernes et objectifs, a ajouté la même source.

A l'occasion, les émissions en tamazight seront renforcées et passeront de 5 à 9% de l'ensemble de la grille des programmes ainsi que les émissions à forte audience et les flashs d'information de nuit et les émissions interactives.

Le volume horaire de diffusion de la radio de Sétif, lancée en 1992, a connu une progression constante passant de 4 heures par jour à 5 heures en 1996, pour atteindre 13 heures en 2005 et puis 18 heures en 2017, et du 24/24 heures à partir de dimanche.