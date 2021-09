Angola: Cabinda avec de faibles niveaux de production de café et de cacao

Cabinda (Angola) — La province de Cabinda enregistre des niveaux de production de café et de cacao très faibles depuis la reprise de l'activité, dont la campagne de récolte a démarré en 2020 dans le village de Chapa, commune de Dinge, municipalité de Cacongo, à environ 80 kilomètres au nord de la ville de Cabinda.

Cinquante tonnes étaient les objectifs fixés par les producteurs pour la récolte, dans les différents champs de production, dans les quatre municipalités de la province, lors de la campagne 2020/2021.

Dans une interview à l'Angop, le chef du département de l'Institut national du café (INCA) rattaché au Secrétariat provincial de l'agriculture, José da Costa, a déclaré que, jusqu'en août dernier, 4 tonnes de café et 200 kilogrammes de cacao ont été récoltés dans la municipalité de Cabinda, tandis que dans la coopérative de la municipalité de Cacongo, la récolte a été de 3 tonnes de café et 528 kg de cacao.

José da Costa a dit que les politiques visant à augmenter les niveaux de production et d'exportation sont au "point zéro" en raison du manque d'incitations pour tirer parti de l'activité.

Il a rappelé qu'il est nécessaire que les banques créent des facilités de crédit aux agents producteurs. Le manque de crédits, les prix d'achat très bas, les coûts de production élevés et le peu d'adhésion à la culture du café et du cacao et l'abandon des zones de production, sont des éléments qui freinent l'augmentation des niveaux de production.

Il a défendu la nécessité d'établir des politiques pour un circuit de commercialisation efficace et durable et de mettre en place un système de bénéfices et de ré-bénéfices (épluchage, torréfaction, mouture, conditionnement et sélection du cacao et du café).

Il a souligné qu'il existe un agent économique, mandaté par le gouvernorat de Cabinda, qui achète un nombre réduit aux producteurs au prix du cacao pour 400,00 Kwanzas et du café pour 200,00 kzs.

Cette baisse des prix a poussé les producteurs à rechercher de meilleurs prix de vente auprès d'agents des pays voisins tels que la République du Congo (RC) et la République démocratique du Congo (RDC), qui offrent par kg de cacao une valeur supérieure à 500 kzs et pour café entre 300 et 400 kwanzas par kg.

Le gouvernorat provincial de Cabinda continue de créer des conditions d'incitation et d'encouragement pour les producteurs, recherchant des politiques visant à équilibrer les coûts de production et d'achat avec les caféiculteurs à un bon prix, et à stimuler la production et la productivité pour avoir d'autres sources de revenus.

L'objectif est de faire de la province un potentiel producteur de café et de cacao à vendre sur d'autres marchés du pays et à l'étranger, compte tenu de sa qualité.

Les producteurs de café de Cabinda ont été paralysés pendant environ deux ans en raison du manque de soutien et d'incitations.

En 2018, le gouvernorat a acquis environ 1,5 million de plants de cultures commerciales comme le cacao, le café et le palmier, qui ont été distribués à environ 27 associations pour une superficie de terres arables estimée à 64 hectares au niveau provincial.

Le manque de véhicules pour transporter la production, tronçonneuses, décortiqueuses, torréfacteurs, moulins et emballages pour le café et le cacao sont d'autres difficultés pointées par les associations de coopératives et de producteurs de Café, Cacao et Palmier.