Gabon: "Affaire vaccin-là, c'est comment ?" par JVL

Au début, on vient à peine d'enlever les affiches, la publicité disait : "Pour me protéger et protéger mes proches, je me vaccine !", expliquant que le vaccin protège contre la contamination. Puis les très hautes personnalités sont passées à la télé, images de leur séance de vaccination à l'appui, comme pour montrer l'exemple.

Le boulevard a ensuite été ouvert aux personnes vaccinées, dispensées désormais du port de la bavette et du respect des restrictions de déplacement. Dans les pays les plus vaccinés au monde, on a ouvert les lieux publics au public, restaurants, sites culturels, etc. Résultat : hausse vertigineuse de la contamination, retour aux mesures restrictives.

C'est alors que la communication a muté comme un variant. Le vaccin ne protège pas contre la contamination mais contre les formes graves du COVID ! C'est quoi ces formes ? Contaminées, les personnes vaccinées subissent les mêmes situations que les personnes non vaccinées et succombent.

Oui, pour éviter de se déjuger, ceux qui ont intérêt au maintien du statut quo nous balancent plein de statistiques, d'études sur l'efficacité du vaccin. Mais efficacité contre quoi ?

La dernière botte, c'est la durée limitée de l'efficacité du vaccin. D'où la préconisation à renouveler les doses de manière périodique.

On n'est pas sorti de l'auberge. Le rappeler, c'est appartenir à la troisième colonne !