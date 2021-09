Ile Maurice: Alzheimer - Le fils de Luxmee Aucharuz veut la reprendre chez lui

PVous avez sûrement vu, sur les réseaux sociaux, la photo de cette vieille dadi vêtue d'un sari, avec un sac et des chaînes aux pieds. Il s'agit de Luxmee Aucharuz, 82 ans, qui souffre d'Alzheimer. Elle vit à Petit-Raffray avec son fils et la famille de ce dernier. Si bon nombre d'entre vous, pensent qu'il s'agit d'un cas de maltraitance, le fils de l'octogénaire nous explique. «Ma mère souffre d'Alzheimer depuis des années. Même quand j'étais petit, je me souviens qu'elle avait cette maladie et mon père devait s'occuper d'elle. Quand j'ai grandi, j'ai pris sa responsabilité. Mais sa maladie fait qu'elle fugue souvent de la maison. Quand je l'en empêche, elle se met en colère. À son âge, elle enjambe souvent les murs pour se sauver», raconte le quinquagénaire.

Il soutient avoir été à maintes reprises au poste de police pour récupérer sa mère. Elle a déjà fugué de la maison pour se rendre à Curepipe. «Li konn pran bis pou ale, apre kan ariv dan landroi, li pa konn direksion», confie ce dernier. Vendredi, lorsqu'elle a été vue à un arrêt d'autobus à Rivière-du-Rempart, elle s'apprêtait à prendre l'autobus pour se rendre chez sa fille. Quant aux chaînes attachées à ses pieds, son fils explique qu'il les a mises par précaution afin de l'empêcher de se sauver, mais elle est quand même parvenue à le faire. «Li kapav sove, li al tomb dan la min bann dimounn ki ena movelintansion, pou ki sa pa arive ki monn fer sa», souligne l'habitant de Petit-Raffray.

Depuis que l'octogénaire a été conduite au poste de police de Rivière-du-Rempart, un officier du ministère de la Sécurité sociale a pris la décision de la conduire dans un couvent à Port-Louis. Le fils, qui ne se réjouit pas de cette décision, compte retirer sa mère du centre d'ici lundi. «Je m'occupe de ma mère depuis des années, malgré toutes les misères qu'elle me fait subir, elle reste ma mère. Je vais m'occuper d'elle aussi longtemps que je peux. On peut ne pas comprendre la raison derrière les chaînes, mais moi seul connais comment je vis cette situation», relate-t-il. Une entrée a été faite au poste de police de Goodlands, pour «illtreating another person underthesameroof». Une enquête sera initiée pour faire la lumière sur cette affaire.