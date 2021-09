Cote d'Ivoire: Prix d'excellence « Laurent Bogui Tchagba » - 1000 élèves récompensés en présence des ministres en charge de l'enseignement

1000 élèves dont les quatre majors à l'entrée en sixième, au Bepc et au Bac ont reçu des kits scolaires et des ordinateurs portables de la part de la Fondation « Laurent Bogui Tchagba, espoir et espérance » dans le cadre de la 7ème édition du prix d'excellence de ladite fondation. Pour la circonstance l'esplanade de la chefferie d'Adjamé-Agban dans la commune d'Attécoubé a refusé du monde, le samedi 11 septembre 2021.

N'Da Ohochi Franck, Bac C à l'âge de 14 ans

Au total, ce sont 1000 élèves dont 550 élèves admis au Cepe, 250 au Bepc et 200 au Bac qui ont ainsi été récompensés. Les quatre majors en plus des kits ont reçu des ordinateurs portables et des trophées. Ce sont N'Da Ohochi Franck, le plus jeune bachelier qui a obtenu le Bac C à l'âge de 14 ans ; le meilleur des majors Mohamed Doumbia qui obtenu le Bac C avec 305 points/400 ; la meilleure fille au Bac, Bamouni Regina qui a obtenu le Bac D avec une moyenne de 14,90/20 ; le meilleur élève au Bepc, Ahoulé Ange avec 173 points/220 et la meilleure élève au Bepc, Feh Yon Fernande qui a obtenu une moyenne de 18,96/20.

Au cours de la célébration de ces meilleurs élèves, les ministres Mariatou Koné (Education nationale et de l'Alphabétisation), Adama Diawara (Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) et Koffi N'Guessan (Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage) ont de par leur présence aux côtés du ministre Laurent Bogui Tchagba donné un cachet spécial à cette édition de ce prix d'excellence.

Il y a sept ans, a expliqué le ministre Laurent Tchagba, le niveau scolaire des élèves de sa commune était « très bas, le taux d'échec scolaire élevé et la scolarisation de la petite fille était à un bas niveau ». C'est ce qui justifie, dira-t-il l'institution de ce prix d'excellence dans sa commune pour lutter contre l'échec scolaire, convaincre les parents de la nécessité de la scolarisation de la jeune fille, instaurer la culture du mérite et soutenir les parents dans leurs efforts.

S'inspirer de la vision du père fondateur Félix Houphouët-Boigny

Sept ans après, il a affirmé être satisfait des résultats scolaires des enfants de sa commune. « Le constat est qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorer. Le niveau scolaire a fortement baissé, s'est-il réjoui. Même s'il n'a pas relevé le taux d'échec avant l'institution du prix d'excellence de la « Fondation LBT, espoir et espérance ». Pour le ministre de l'Hydraulique sa vision répond à celle du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne Félix Houphouët-Boigny qui a fait de la formation des cadres ivoiriens son leitmotiv. Mieux cette vision, a-t-il soutenu, a permis à sa génération de bénéficier d'une bonne formation avec le soutien de l'Etat qui leur a permis également de faire de bonnes études à l'étranger. Et devenir des cadres compétents aux côtés du Président Alassane Ouattara pour servir la nation. C'est dans le prolongement de cette action, a-t-il affirmé, que le président Ouattara s'inscrit dans cette vision de produire des citoyens de qualité, bien formés pour bâtir la nation ivoire.

A propos de la présence des trois ministres à cette cérémonie dont la marraine, Mariatou Koné, il a indiqué que c'est pour présenter des modèles aux enfants de sa commune. « J'ai invité de brillants cadres et intellectuels à cette cérémonie pour que les enfants s'en inspirent », a-t-il fait remarquer. Et de s'adresser aux enfants : « Si vous travaillez bien à l'école vous deviendrez comme ces hautes personnalités, tout comme ma sœur l'écrivaine Anzata Ouattara ».

Saluant les lauréats pour leur abnégation et sérieux à l'entrée en sixième, au Bepc et au Bac, il les a exhortés à toujours entretenir l'amour au travail dans la discipline.

Marraine de la septième édition du Prix d'excellence "Laurent Tchagba", la ministre Mariatou Koné a exhorté ses filleuls à « maintenir le cap et à demeurer des exemples pour leurs camarades. » Aussi a-t-elle adressé ses félicitations à son collègue Laurent Tchagba pour cette initiative qui vise à faire la promotion de l'excellence, à lutter contre l'échec en milieu scolaire et à faire rayonner l'école ivoirienne.